Zonde! Politie ramt Toyota Supra van de weg en die is nu total loss

JDM-liefhebbers, kijk maar even de andere kant op. Dit is geen fraai gezicht. De Amerikaanse politie heeft namelijk een vierde generatie Toyota Supra van de weg geramd en die is nu total loss.

Uiteraard nemen we dat de troopers van de Amerikaanse staat Florida niet écht kwalijk. Ja, het is zonde van de JDM-legende, maar de bestuurder heeft het er zelf naar gemaakt.

Toyota Supra vlucht voor de politie

In een bericht op Instagram schrijft de highway patrol uit Florida over het incident. De politie zou de 31-jarige Brandon Ramnarine, hebben betrapt toen hij met zijn Toyota Supra omgerekend 150 km/h reed waar zo’n 90 km/h is toegestaan. Een forse overschrijding van de maximumsnelheid.

Toen agenten de wegpiraat staande wilden houden, trapte hij het gaspedaal nog verder in. Dat is geen slimme actie, zeker niet in de Verenigde Staten. Daar leren ze je de PIT-manoeuvre waarschijnlijk nog voordat je je aanvraag bij de politieacademie hebt afgerond.

Gewond en de auto total loss

Ook Ramnarine kreeg met de Precision Immobilization Technique van de politie te maken. Een nauwkeurige tik tegen de achterkant bracht de Toyota Supra in onbalans, waarna hij van de weg raakte. Ramnarine knalde tegen een lantaarnpaal en vervolgens vloog de Supra in brand. Zowel de bestuurder als zijn 32-jarige passagier raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wonder boven wonder zijn beide heren buiten levensgevaar.

Helaas is ook de Toyota Supra er niet ongeschonden van afgekomen. Een gevalletje total loss, getuige het wrak op de afbeeldingen. Jammer, want Supra’s van de vierde generatie zijn de laatste jaren behoorlijk in populariteit en waarde gestegen.