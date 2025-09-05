Zoek de verschillen! Dit is er nieuw aan het BMW-logo
BMW introduceert met de Neue Klasse een nieuw logo. Maar wat is het verschil?
Het BMW-logo met de Beierse vlag en de letters ‘BMW’ is een van de kenmerkendste in de auto-industrie. Hij wordt voor de nieuwe modellen van het merk aangepast. Echter, je ziet maar nauwelijks verschil.
Dit is er nieuw aan het BMW-logo
“Chroom gaan we niet meer terugzien op de Neue Klasse”, laat BMW-hoofddesigner Adrian van Hooydonk weten. “Het te belastend voor het milieu en niet meer van deze tijd.” Daarvoor in de plaats is een lichtsignatuur gekomen. Dit betekent ook dat chroom uit het BMW-logo is gehaald. Daarbij is het blauw-witte vlak mat geworden. Van een afstand zie je nauwelijks verschil, maar toch is hij nieuw.
Opvallend is ook dat het designteam van BMW bij de nieuwe iX3 Neue Klasse ook afscheid heeft genomen van sierlijsten onder aan de ramen. “Hierdoor lijkt de raampartij groter en lager, maar dit is niet het geval”, legt Van Hooydonk uit. In onderstaande video laten we alle designkenmerken van de nieuwe BMW zien.
