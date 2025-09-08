Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo werkt het AI-laadklep van de BMW iX3

Is het nou zo’n probleem om zelf de laadpoort van je elektrische auto te openen? Nee, maar toch heeft BMW de werking ervan geautomatiseerd met AI. Het eerste nieuwe laadpoort vinden we in de BMW iX3.

De iX3 is het eerste model van BMW’s Neue Klasse en dat betekent dat hij over allerlei nieuwe features beschikt. Bijvoorbeeld dus een nieuw laadpoort.

AI-laadpoort BMW iX3

AI weet wanneer de BMW iX3 bij een laadpaal aankomt en dan automatisch het klepje alvast opendoet. Hierdoor hoef je niet meer zelf op het knopje te drukken. Handig, maar ook niet meer dan dat.

Bij het dichtdoen biedt de AI-functionaliteit een belangrijkere toepassing. Als je op de rem trapt en wegrijdt bij een laadpaal, zal het laadpoort automatisch sluiten. Hierdoor rij je nooit meer met een open laadpoort. Handig, want dagelijks rijden er veel EV’s rond met een open laadpoort.

De eerste Neue Klasse

Wil je alles weten van de nieuwe BMW iX3. In onderstaande video zie je alle details van de eerste Neue Klasse.