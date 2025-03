Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo weinig Cybertruck-reserveringen heeft Tesla weten te verzilveren

Tesla had naar eigen zeggen meer dan een miljoen reserveringen voor de Cybertruck. Hoeveel hebben ze daarvan weten te verzilveren? Het antwoord is: erg weinig.

De Tesla Cybertruck heeft wederom met een terugroepactie te maken. Dit keer kan het euvel niet worden verholpen met een over-the-air-update, maar moeten alle 46.096 tot nu toe verkochte exemplaren terug naar de dealer. Het probleem is dat er onderweg plaatdelen van kunnen afvallen.

Slechts 5 procent van de reserveringen

Nou is 46.096 best een indrukwekkend getal, zeker voor een elektrische pick-up met zó’n controversieel uiterlijk, maar vergeleken met het aantal reserveringen dat Tesla claimde te hebben, is het natuurlijk erg weinig. Slechts 5 procent van de reserveringen heeft dus geresulteerd in een order.

Nou kon je een Cybertruck reserveren voor 100 dollar, dus waarschijnlijk hebben de meeste mensen dat gewoon voor de lol gedaan. Die 100 dollar kon je immers gewoon terugkrijgen door de reservering te annuleren.

Hoge kortingen op Tesla Cybertruck

Tesla beweerde voorheen dat er 250.000 Cybertrucks per jaar gebouwd zouden kunnen worden, met de mogelijkheid tot uitbreiding naar 500.000. In werkelijkheid is de vraag er gewoon niet. In Amerika geeft Tesla inmiddels duizenden dollars korting op Cybertrucks in een poging om van de voorraad af te komen.

Roadster is nog te reserveren, ook hier

Tot onze grote verbazing is het trouwens nog steeds mogelijk om de Tesla Roadster te reserveren, zelfs in Nederland. Het enige wat je ervoor hoeft te doen, is per direct 4.000 euro betalen en binnen tien dagen nog eens 39.000 euro.

Voor 43.000 euro heb je dus een reservering voor een auto waarvan niemand weet of-ie überhaupt nog komt. Elon Musk heeft zelf al meerdere keren aangegeven dat de Roadster geen prioriteit heeft. De auto werd in 2017 onthuld en zou in 2020 op de markt komen. Het is al tijden doodstil rond de Roadster.