Zo verdwijnen miljoenen aan EV-subsidie naar het buitenland

Afgelopen maand zijn bijna 3.400 gebruikte elektrische auto’s geëxporteerd, waarvan meer dan 1.500 Tesla’s Model 3. En daarmee verdwijnt voor miljoenen euro’s aan bijtellingskorting en EV-subsidie uit Nederland.

Dat ons land in januari meer elektrische auto’s exporteerde (3.383) dan het importeerde (945) doet pijn, niet alleen financieel, maar ook emissietechnisch. De EV’s zijn door de overheid met tientallen miljoenen euro’s gesubsideerd om onze CO2-uitstoot omlaag te brengen en verdwijnen nu.

EV-subsidie en bijtellingskorting

Nederland moet CO2-reductiedoelen halen en de uitstoot van personenauto’s – zo’n 10 procent van het totaal – speelt daarin een belangrijke rol. Daarom stimuleerde de overheid de afgelopen jaren het gebruik van EV’s met lage bijtelling en de SEPP-subsidie.

Kosten: 20.000 euro per Tesla

De auto’s die nu naar het buitenland gaan, zijn vaak vijf jaar oud, de lengte van een gemiddeld lease- of privateleasecontract. In het geval van de Tesla Model 3 kunnen we er wel van uitgaan dat ze zakelijk zijn gereden, dus hebben ze de belastingbetaler in vijf jaar tijd zo’n 20.000 euro per stuk gekost.

‘Zonde voor de verduurzaming’

“Voor dat bedrag hebben deze auto’s vijf jaar in Nederland gereden”, zegt mobiliteitsspecialist Erik Slaaf van ING, “terwijl ze nu voor een lager bedrag en een langere periode in het buitenland gaan rondrijden. Hoewel het gebruikelijk is dat ex-leaseauto’s worden geëxporteerd, is het vertrek van deze elektrische varianten zonde voor de met subsidies gestimuleerde verduurzaming van ons wagenpark.”