Zo ver moeten flitspalen minimaal uit elkaar staan

Je bent kalmpjes voorbij die ene flitser gereden, maar hoe lang heb je daarna ‘vrij spel’? Of is er geen minimale afstand die tussen twee flitspalen moet zitten?

Een interessante vraag, want wettelijk gezien mag je niet twee keer worden bestraft voor hetzelfde feit. Of zoals de Latijnse uitdrukking luidt: ne bis in idem.

Meerdere flitsers op één traject mogelijk

Stel dan je op een provinciale weg vijf kilometer lang met een constante snelheid van 90 km/h rijdt, in plaats van 80 km/h. Is dat dan één overtreding, of kun je meerdere malen geflitst worden?

De overheid ziet dit blijkbaar als meerdere vergrijpen, want je kunt over een afstand van vijf kilometer wel degelijk meermaals geflitst worden.

Minimale afstand tussen twee flitspalen

Toch geldt er wel degelijk een minimale afstand tussen twee flitspalen. Op wegen met een maximale snelheid van 50 km/h geldt een voorgeschreven minimale afstand van 1.000 meter tussen twee vaste flitspalen, zo lezen we in het ‘Beleidskader vaste flitspalen 2023’ van het Openbaar Ministerie.

Maximum snelheid Minimale afstand tussen flitspalen 50 km/h 1000 meter 70 km/h 1500 meter 80 km/h 1500 meter 100 km/h 1500 meter

Op wegen waar de maximumsnelheid 70 km/h, 80 km/h of 100 km/h bedraagt, geldt dat er minstens 1.500 meter afstand tussen twee flitsers moet zitten. Na het passeren van een flitser heb je dus maar héél even ‘vrij spel’.

Tijdens trajectcontroles heb je juist vaker dan je denkt ‘vrij spel’. Op deze momenten treden trajectcontroles namelijk altijd vanzelf buiten werking.