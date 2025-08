Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo veel meer occasions worden er verkocht dan nieuwe auto’s!

In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er in Nederland 211.423 nieuwe auto’s op kenteken gezet. En dat is peanuts vergeleken met het aantal occasions dat in diezelfde periode van eigenaar is gewisseld.

Logisch, natuurlijk, want nieuwe auto’s zijn niet meer te betalen, zoals we vorige week schreven, met een gemiddelde prijs die nu boven de 50.000 euro ligt.

Ook occasions worden steeds duurder

Al worden gebruikte exemplaren ook steeds duurder, eerlijk gezegd, want de gemiddelde prijs daarvan is gestegen naar 23.500 euro. Veel meer dan de 15.000 euro die de meeste Nederlanders aan een occasion kunnen en/of willen uitgeven.

Tweedehandsmarkt flink gegroeid

Toch zit er nog steeds groei in de tweedehandsmarkt. In de afgelopen zeven maanden veranderden ruim 1,2 miljoen occasions van eigenaar, zo blijkt uit cijfers van de Bovag, wat er 4,5 procent meer zijn dan in dezelfde periode vorig jaar. In de maand juli kwam de stijging zelfs uit op 6,1 procent naar 184.774 auto’s.

Populairste modellen vrij traditioneel

Het EV-aandeel is nog steeds piepklein. Van de 1.264.942 verkochte occasions hadden slechts 54.608 een elektrische aandrijflijn. Want de populairste modellen zijn op de gebruikte markt enorm traditioneel, met bovenaan de Volkswagen Polo en Golf en daarna diverse usual suspects, zoals de Opel Corsa, Ford Focus en Fiesta, Toyota Yaris en Aygo, Renault Clio en BMW 3-serie.

Occasions in Autovisie-reportage

Iedere twee weken maken we bij Autovisie een occasionreportage, waarin we twee liefhebbersauto’s tegen over elkaar zetten. De bijbehorende video’s kun je in deze Youtube-afspeellijst terugvinden of onder deze tag op de Autovisie-website.