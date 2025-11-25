Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo stijgen Chinese drones eenvoudig en snel op vanuit het dak van een auto

Van alle onnavolgbare recente ontwikkelingen in de Chinese auto-industrie is de optionele capsule voor drones zo mogelijk de meest bizarre. De vliegende objecten kunnen razendsnel opstijgen uit het dak van een auto.

In een tijdspanne van minder dan 10 jaar heeft de drone de wereld een ander aanzicht gegeven. Luchtfoto- en filmografie zijn voor iedereen beschikbaar, oorlogsvoering is compleet op z’n kop gezet en goederendistributie staat mogelijk aan de vooravond van een revolutie. Om maar een paar toepassingen te noemen.

Drones rondom vliegvelden

Recente gebeurtenissen rondom vliegvelden laten tegelijk ook een keerzijde zien van de brede beschikbaarheid van eenvoudig bestuurbare vliegende objecten. In bepaalde delen van China is het gebruik van drones al veel wijder verbreid dan hier. Het is ook niet ondenkbaar dat daar op termijn bemande elektrische voertuigen geïntroduceerd zullen worden, die in vergelijk met een traditionele helikopter met name veel eenvoudiger te besturen zijn.

Zover is het nog niet, maar enkele automerken zijn al wel begonnen met het verkennen van de mogelijkheid om auto’s met een dronecapsule uit te rusten. Primair als aandachttrekker en omdat het cool is, denken we zo, aangezien het zoeken blijft naar écht logische toepassingen. Al zal de gemiddelde Oekraïense frontsoldaat daar inmiddels wel anders over denken. Even verderop kijken wat de oorzaak van die vervelende file is? Buiten de gebaande paden een korte voorverkenning van de volgende traject plegen? Of hebben we een voor de hand liggende toepassing gemist?

Opstijgen vanuit dag

In de video zie je een Fang Cheng Bao Bao 8 uitgerust is met een dronecapsule op het dak. Kijk in de video hoe de capsule zich opent en de drone volautomatisch opstijgt, een rondje vliegt en netjes weer op z’n thuisbasis landt. Overigens staat autobouwer BYD op het punt om het merk Denza ook in Nederland te introduceren. De Denza D8 deelt zijn techniek met de Fang Cheng Bao.

Medio april van dit jaar volgt meer nieuws over de modellen die onze kant op komen. De Z9 GT shooting brake die straks 400 kilometer in vijf minuten kan bijladen is in elk geval al bevestigd, maar wellicht dat deze niet onaantrekkelijke SUV ook zijn weg naar Europa zal vinden. Evenals de Denza Z elektrische sportwagen. En dan is de grote vraag natuurlijk vooral: staat die dronecapsule ook op de optielijst?!