Zo moet je bandenreparatiespray gebruiken bij een lekke band

Steeds minder auto’s hebben een thuiskomer of volledig reservewiel op de kofferklep, onder de auto of in de kofferbak. In plaats daarvan ligt er een busje met bandenreparatiespray die je kunt gebruiken in geval van een lekke band. Maar hoe werkt dit eigenlijk?

Hoewel een reservewiel de beste oplossing is bij een lekke band, blijkt een groot deel van de Nederlanders deze niet te kunnen verwisselen. Velen zijn dus beter af met een magische spray.

Hoe gebruik je bandenreparatiespray bij een lekke band

Want de bandenreparatiespray is een bijzonder goedje dat zowel je band oppompt als het gat in de band dicht. Als jouw auto een lekke band heeft, schroef je de ventielaansluiting die aan de spuitbus zit op het ventiel van de lekke band. Vervolgens spuit je de volledig inhoud leeg in de band en kun je je weg vervolgen.

De spray in de bus dicht het lek van de binnenkant en zorgt ervoor dat je verder kunt rijden. Let wel, dit is een tijdelijke oplossing. Je zult zo snel mogelijk op zoek moeten naar een nieuwe band. Bij veel spuitbussen is het voorschrift: niet meer dan 10 kilometer rijden met een maximumsnelheid van 50 km/h.

Heeft je auto af fabriek geen bandenreparatiespray achterin liggen, dan kun je deze kopen vanaf ongeveer 12 euro. Voor dat geld is het erg handig om een busje in de auto te hebben liggen, een lekke band komt immers regelmatig voor.