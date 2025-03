Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo makkelijk kun je een ‘zelfrijdende’ Tesla voor de gek houden

Waar andere fabrikanten radar of lidar gebruiken voor hun semi-autonome rijassistenten, houdt Tesla vast aan camera’s alleen. En die camera’s zijn helaas heel makkelijk voor de gek te houden.

Youtuber en voormalig NASA-technicus Mark Rober heeft een video gemaakt, waarin hij een Tesla Model Y met Autopilot vergelijkt met een semi-autonoom prototype. Het verschil? De Tesla heeft alleen een paar camera’s, het andere voertuig is uitgerust met een lidarsensor.

Tesla gebruikt alleen camera’s

De meeste fabrikanten gebruiken een mix van camera’s, radar en lidar om hun auto’s deels zelfrijdend te maken, maar Tesla is eigenwijs. Volgens CEO Elon Musk zijn camera’s meer dan genoeg. Een mens heeft immers ook alleen ogen.

Ten eerste is dat laatste grote onzin, want we nemen op allerlei andere manieren nog veel meer dingen waar. Ten tweede is het een rare redenering van Musk. Een mens kan op een mistige dag zo een fietser over het hoofd zien, wil je dat ook van een autonome auto?

De meeste experts zijn het dan ook niet met Musk eens. Om verder te komen dan Level 2- of Level 3-autonome heb je radar of lidar nodig. En dat blijkt ook uit bijgaande video, waarin de Tesla vrij slecht scoort.

Model Y valt door de mand

De Tesla Model Y ziet in de mist en in de regen een pop op de weg compleet over het hoofd en rijdt er volle vaart tegenaan, terwijl een met lidar uitgeruste Lexus wel doorheeft dat er iets op de weg staat. Die kan immers door de mist en regen heen kijken met zijn lichtpulsen.

Een radarsysteem stuur radiogolven uit en vangt ze weer op als ze terugkaatsen. Op basis daarvan krijgt het een beeld van de stilstaande en bewegende objecten in zijn omgeving. Lidar doet ongeveer hetzelfde, maar dan met lichtgolven.

Ramt dwars door de muur

Helemaal mooi is de laatste proef in de video, waarbij Rober een scherm op de weg zet, met daarop een foto van de weg zelf, waardoor het lijkt alsof-ie gewoon doorloopt. Een beetje zoals in de klassieke Road Runner-cartoons dus.

De auto met lidar ziet het obstakel en stopt. De camera’s van de Tesla worden voor de gek gehouden en denken dat er niets aan de hand is, waardoor de Model Y dwars door de muur knalt. Nou is dat niet echt een praktijksituatie, maar het illustreert wel de beperkingen van het Tesla-systeem.