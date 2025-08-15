Zo kun je de nieuwste Mercedes-AMG C 63 toch met V8 krijgen
De nieuwste Mercedes-AMG C 63 is niet meer met een bulderende V8 leverbaar, maar heeft een 2,0-liter viercilinder met elektronische hulpmiddelen. Daarmee is-ie snel, maar biedt hij niet de beleving van zijn voorgangers. En dus komt een tuner nu toch met een achtcilinder-variant.
Mercedes heeft deze keuze natuurlijk om emissieregels gemaakt, maar klanten gaan hier niet in mee. De auto met hybride-aandrijflijn verkoopt slecht en de CLE 63 krijgt wel weer een V8.
Mercedes-AMG C63 met V8
Toch is er een manier om de Mercedes C 63 AMG met een V8 te krijgen. Duitse tuner Vuk Manufactur legt namelijk een twin-turbo V8 in de sedan. Hij krijgt tevens wat andere goodies mee.
Jaren 90-tuning in 2025
De Duitsers vertalen jaren 90-tuning naar de moderne auto. Zo heeft de C onder andere een op de Mercedes 190e Evo II gebaseerde achtervleugel, zesspaaks wielen en een andere splitter. Daarbij zijn de wielkasten verbreed, Petronas-accenten toegevoegd en is er een nieuwe diffusor geplaatst. Het moet je smaak maar net zijn, opvallend is het in ieder geval.
De tuner is van plan 63 exemplaren te gaan bouwen. De prijs van de Moderne Evo II is nog onbekend. Goedkoop zal de C met V8 in ieder geval niet zijn.
Een échte Mercedes C 63 met V8
Wil je relatief goedkoop – in hoeverre dat mogelijk is met een V8 – een échte C 63 rijden. In onderstaande video vertellen we waarom de W204 een van de leukste keuzes is en hij zich zelfs kan meten met de BMW M3 van de E90-generatie.
