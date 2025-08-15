Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo kun je de nieuwste Mercedes-AMG C 63 toch met V8 krijgen

De nieuwste Mercedes-AMG C 63 is niet meer met een bulderende V8 leverbaar, maar heeft een 2,0-liter viercilinder met elektronische hulpmiddelen. Daarmee is-ie snel, maar biedt hij niet de beleving van zijn voorgangers. En dus komt een tuner nu toch met een achtcilinder-variant.

Mercedes heeft deze keuze natuurlijk om emissieregels gemaakt, maar klanten gaan hier niet in mee. De auto met hybride-aandrijflijn verkoopt slecht en de CLE 63 krijgt wel weer een V8.

Mercedes-AMG C63 met V8

Toch is er een manier om de Mercedes C 63 AMG met een V8 te krijgen. Duitse tuner Vuk Manufactur legt namelijk een twin-turbo V8 in de sedan. Hij krijgt tevens wat andere goodies mee.

Jaren 90-tuning in 2025

De Duitsers vertalen jaren 90-tuning naar de moderne auto. Zo heeft de C onder andere een op de Mercedes 190e Evo II gebaseerde achtervleugel, zesspaaks wielen en een andere splitter. Daarbij zijn de wielkasten verbreed, Petronas-accenten toegevoegd en is er een nieuwe diffusor geplaatst. Het moet je smaak maar net zijn, opvallend is het in ieder geval.

(Afbeelding: Vuk Manufactur) (Afbeelding: Vuk Manufactur) (Afbeelding: Vuk Manufactur) (Afbeelding: Vuk Manufactur) (Afbeelding: Vuk Manufactur) (Afbeelding: Vuk Manufactur) (Afbeelding: Vuk Manufactur) (Afbeelding: Vuk Manufactur)

(Afbeelding: Vuk Manufactur) (Afbeelding: Vuk Manufactur) (Afbeelding: Vuk Manufactur) (Afbeelding: Vuk Manufactur) (Afbeelding: Vuk Manufactur) (Afbeelding: Vuk Manufactur) (Afbeelding: Vuk Manufactur) (Afbeelding: Vuk Manufactur)

De tuner is van plan 63 exemplaren te gaan bouwen. De prijs van de Moderne Evo II is nog onbekend. Goedkoop zal de C met V8 in ieder geval niet zijn.

Een échte Mercedes C 63 met V8

Wil je relatief goedkoop – in hoeverre dat mogelijk is met een V8 – een échte C 63 rijden. In onderstaande video vertellen we waarom de W204 een van de leukste keuzes is en hij zich zelfs kan meten met de BMW M3 van de E90-generatie.