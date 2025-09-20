Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo krankzinnig veel geld verdient Max Verstappen per minuut

Een vijfde F1-wereldtitel lijkt dit jaar niet in de sterren geschreven voor Max Verstappen. Op dit moment staat de Nederlander derde in het kampioenschap, maar in het lijstje met bestverdienende coureurs staat hij bovenaan.

Dat Max Verstappen dit jaar waarschijnlijk naast de kampioenstrofee grijpt, is niet te wijten aan zijn kwaliteiten, maar aan de dominante McLaren waarin koplopers Oscar Piastri en Lando Norris (die er overigens een indrukwekkend wagenpark op nahoudt) rijden. De meesten zullen het er zelfs over eens zijn dat Verstappen op dit moment de beste coureur op aarde is.

Het salaris van F1-coureur Max Verstappen per minuut

In de top van de autosport is het goed verdienen. Zelfs het jaarsalaris van rookies zoals Hadjar, Bearman, Antonelli en Bortoletto wordt geschat op zo’n 500.000 tot zelfs 2 miljoen dollar. Niet gek, maar wie het tot de top van de top schopt, kan op een veelvoud van die bedragen rekenen.

Zo ook Max Verstappen. Naar verluidt strijkt hij dit jaar een duizelingwekkend salaris op van maar liefst 65 miljoen dollar (omgerekend bijna 55,3 miljoen euro). Dat betekent dat de Formule 1-ster in 2025 per minuut ruim 105 euro verdient. Elke minuut weer…

Omdat in perspectief te plaatsen: het minimumloon bedraagt op dit moment 14,40 euro per uur. Dat komt neer op 0,24 euro per minuut. Vergeet daarbij niet dat die paar centen per minuut enkel verdiend worden tijdens de gewerkte uren. Max Verstappen casht die 105 euro per minuut van begin januari tot eind december.

Zoveel verdienen Lewis Hamilton en Charles Leclerc

Wie zijn de andere grootgeldverdieners in de Formule 1? Eigenlijk komt alleen Lewis Hamilton bij het salaris van Max Verstappen in de buurt. Ondanks zijn inmiddels 40-jarige leeftijd, strijkt de Ferrari-rijder nog altijd 60 miljoen dollar op.

Ferrari kan zich afvragen of dat wel zo’n goede investering is geweest. Voorganger Carlos Sainz boekte allerminst verkeerde resultaten en kostte de Italiaanse renstal een stuk minder geld. Op plek drie staat Charles Leclerc met een geschat jaarsalaris van 34 miljoen dollar.