Zo krankzinnig hard er wordt gereden met een Bugatti voor aflevering

Iedere auto wordt voor aflevering aan een klant uitvoerig getest. Zo ook bij Bugatti. Het Britse Motor1 achterhaalt een bijzonder feitje over de testprocedure van een hypercar.

Bugatti is het merk dat bekend staat om de krankzinnige topsnelheden. Omdat klanten dat ongetwijfeld ook gaan proberen, moeten de techneuten van het merk zeker weten dat zich geen problemen voordoen.

300 km/h voor aflevering

De Bugatti Mistral wordt tijdens de test van minstens 400 kilometer getest. Is er iets niet goed, dan gaat hypercar terug naar de garage om vervolgens weer 50 testkilometers te maken.

Bugatti Mistral. (Afbeelding: Bugatti) Bugatti Mistral. (Afbeelding: Bugatti) Bugatti Mistral. (Afbeelding: Bugatti) Bugatti Mistral. (Afbeelding: Bugatti) Bugatti Mistral. (Afbeelding: Bugatti) Bugatti Mistral. (Afbeelding: Bugatti)

Tijdens de test met de Bugatti Mistral wordt naar de 300 km/h gereden. Sterker nog, op deze snelheid wordt er een noodstop gemaakt om bijvoorbeeld de ABS-systemen te testen. Deze testperiode vindt trouwens niet plaats op de openbare weg, maar op een vliegveld in het noordoosten van Frankrijk.

Topsnelheid Bugatti Mistral

Overigens wordt de Mistral niet naar de topsnelheid gereden. De cabrio heeft ooit 453,91 km/h gehaald. Het is niet de snelste Bugatti. In onderstaande video neemt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen je mee in de Chiron. Als Pur Sport is dit de snelst accelererende van het merk.