Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo komt de benzineprijs tot stand (en héél veel is belasting)

Er zijn weinig landen in Europa waar je zoveel voor brandstof betaalt als in Nederland. Maar waarom is de benzineprijs bij ons zo duur?

Dat komt – je raadt het al – door de hoge belastingen die in ons land gelden. Maar hoeveel is die belasting previes en wat speelt nog meer een rol bij het tot stand komen van de benzineprijs? We leggen het je uit.

Zo wordt brandstof gemaakt

Wat je aan de pomp afrekent, hangt uiteraard ook af van de olieprijs. Benzine en diesel worden immers gemaakt van olie. De prijs van een vat ruwe olie fluctueert van dag tot dag. Geopolitiek, de economie, de productiecapaciteit (of -bereidheid) hebben allemaal invloed op de olieprijs.

Daarnaast is de dollarkoers een belangrijke factor. Olievaten worden namelijk in dollars afgerekend. Een zwakke dollar is voor ons gunstig, terwijl een dure dollar de prijs aan de Europese pomp kan opkrikken.

De ruwe olie moet in een raffinaderij worden verwerkt tot brandstof. Vervolgens moet het worden getransporteerd en opgeslagen. Dit alles brengt kosten met zich mee die worden doorberekend in de eindprijs.

Accijnzen op benzine, diesel en lpg

Hetzelfde geldt voor de exploitatiekosten. Tankstations moeten worden onderhouden, de huur moet worden betaald en werknemers willen natuurlijk een salaris. Dat telt allemaal op.

Toch komen de voornaamste kosten van de overheid. Op brandstoffen gelden in ons land namelijk flinke accijnzen. Dit is een vaste heffing. Op dit moment bedraagt de accijns op een liter E10-benzine ‘slechts’ 0,79 euro, op een liter diesel 0,52 euro en op een liter lpg 0,19 euro. Voor Nederlandse begrippen valt dit nog mee. Op dit moment is immers nog de helft van de accijnskorting uit 2022 van kracht.

Korting vervalt, benzineprijs omhoog

Toen stelde de overheid een accijnskorting op brandstof in. De olieprijs schoot in dat jaar omhoog doordat Rusland Oekraïne binnenviel. De accijnskorting moest de stijging van de brandstofprijs enigszins in toom houden. Vanaf komend jaar vervalt de gehele korting, waarna de benzineprijs flink zal toenemen.

Toch is dit nog niet alle belasting die je over brandstof betaalt. Over het totaalbedrag, dus de prijs van ruwe olie, raffinage-, transport-, opslag- en de exploitatiekosten betaal je natuurlijk ook nog btw. Het vreemde is dat die btw ook over de accijnzen gerekend wordt. Je betaalt dus belasting op belasting. Zodoende gaat bijna 60 procent van het geld dat je aan de pomp betaalt, linea recta naar de staatskas.