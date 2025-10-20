Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo klinkt de Lexus LFA-opvolger: teleurstelling na de V10?

Vol spanning zitten autoliefhebbers te wachten op Toyota’s nieuwe supercar. In 2022 liet het merk het GR GT3-concept zien en nu lijkt de onthulling eindelijk dichtbij.

Anders dan eerder gedacht, wordt het model nog niet gepresenteerd op de Japan Mobility Show in oktober. Pas op 4 december wordt het doek van het langverwachte model getrokken. Het eerste publieke optreden van de supercar volgt in januari 2026, op de Tokyo Auto Salon.

Geen V10, maar een V8

Eerder deze maand liet Toyota tijdens een livestream alvast iets horen van de nieuwe sportwagen. Daarbij werden drie motoren na elkaar afgespeeld. Eerst de zes-in-lijn van de 2000GT, daarna de bekende V10 van de Lexus LFA en als laatste het geluid van de nieuwe supercar, die acht cilinders telt.

Voor sommige liefhebbers kan dat een teleurstelling zijn. Het schelle karakter van de V10 wordt in de nieuwe sportauto vervangen door een zwaarder, lager geluid dat duidelijk gedempt is door allerlei filters en dempers in de uitlaatlijn. Uiteraard mogen petrolheads blij zijn dat er nog een flinke brandstofmotor in het vooronder van de Toyota wordt gelepeld, maar zo waanzinnig als de tiencilinder klinkt hij in elk geval niet.

Een Toyota of Lexus supercar?

De nieuwe supercar is spiritueel opvolger van de Lexus LFA. Of hij onder Toyota GR of Lexus-vlag verkocht zal worden, is nog niet helemaal zeker. Eerder werd gesuggereerd dat de raceversie een Toyota-badge zou dragen en de straatversie als Lexus LFR zou worden verkocht.

Dat wordt nu in twijfel getrokken. Mede omdat op de site van Toyota Gazoo Racing een countdown-klok te zien is tot het moment van onthulling. Om de sportieve GR-tak een boost te geven, lijkt het aannemelijk dat het model als Toyota GR GT door het leven zal gaan.

Bij de Fuji Speedway was een billboard-teaser te zien waarop de supercar het Gazoo Racing-logo droeg. Verder geeft het Japanse merk nog weinig duidelijkheid. Het is ook nog gissen naar de exacte details van de aandrijflijn. De verwachting is dat de straatversie een hybride aandrijflijn met een twin-turbo V8 krijgt.

Circuitversie

Toyota heeft een nieuwe sportwagen nodig die zowel op de weg indruk maakt en als basis kan dienen voor een nieuwe GT3-raceauto. De huidige raceauto, de Lexus RC F GT3, is gebaseerd op een oud model, de Lexus LC is te groot en de GR Supra gaat binnenkort uit productie. Met deze nieuwe supercar ontwikkelt Toyota een platform dat zowel op straat als op het circuit past.