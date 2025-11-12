Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo dumpte boorbedrijf Elon Musk stiekem 12 kuub afval, terwijl het beloofde dit niet meer te doen

Dat genialiteit vlak naast knettergek ligt, bewijst Elon Musk keer op keer. Zo wordt hij nu verantwoordelijk gehouden voor het dumpen van 12 kuub afval. Sterker nog, het gebeurde zelfs nog een keer nadat het was ontdekt.

De Tesla-baas heeft een onderneming genaamd The Boring Company. Dat bedrijf werkt aan een ondergronds tunnelnetwerken voor Tesla’s. In bovenstaande video zie je het idee van Musk.

Boorvloeistof gedumpt door bedrijf van Elon Musk

Om een tunnelnetwerk te bouwen, moet er natuurlijk geboord worden. Daarbij wordt boorvloeistof gebruikt, en die mag je niet zomaar dumpen. Toch deed het bedrijf van Elon Musk precies dat. Waarom dit gedaan werd, is onduidelijk. Ook is onbekend welke leidinggevende of andere werknemer met het dumpidee is gekomen.

In augustus kwam bij het Clark County Water Reclamation District (CCWRD) een anonieme tip binnen over een illegale lozing. Toen inspecteurs poolshoogte namen, ontdekten ze leidingen die het afvalwater direct in het riool loosden. De werknemers kregen opdracht om de koppelingen te verwijderen.

Boete

Maar nadat de inspecteurs vertrokken waren, werden de leidingen weer aangesloten. Dat bleef niet onopgemerkt, en dus krijgt Elon Musks bedrijf nu een boete van 493.297 dollar. Kleingeld voor de miljardair, maar genoeg voor het CCWRD om de schade te herstellen.

Bij de opruimingsoperatie moest 12 kuub aan boorvloeistof, boorgruis en ander vast afval uit het water worden gehaald. De schoonmaak kostte zo’n 130.000 dollar.

Momenteel is de tunnel in Las Vegas het enige werkende tunnelsysteem van The Boring Company, maar er wordt gekeken om het concept ook in andere steden toe te passen.