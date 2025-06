Deel dit: Share App Mail Tweet

Noodweer op komst: zo bescherm je jouw auto tegen hagelstenen

Vanavond is er weer kans op slecht weer in Nederland. Zo kan het ene moment bloedheet zijn en het andere wordt je bolide belaagd met de voorspelde hagelstenen. Maar hoe bescherm je nou je geliefde auto en zorg je ervoor moeder natuur hem niet zomaar sloopt?

Soms kan je niet voorkomen dat je auto iets overkomt, maar vaak kan je de (spreekwoordelijke) bui al zien hangen. Dan kan je bij het vallen van de eerste hagelstenen in de stress schieten, maar met een beetje voorkennis bescherm jij je auto een stuk beter.

Hagelstenen komen niet door een afdakje

We beginnen met eigenlijk de meest voor de hand liggende optie: een beschutte plek zoeken. Met een eigen garage staat je auto natuurlijk het aller veiligst, maar in een parkeergarage of tankstation bescherm jij de auto ook helemaal prima tegen de hagelstenen.

Daarentegen kan je soms gewoon geen goede schutplek vinden en dan moet je een afdakje kunnen improviseren. Zo zijn bomen met een flink bladerdak een optie om onder te parkeren, maar geen garantie dat je auto beschermd blijft. Zijn er geen bomen, maar wel grote gebouwen? Dan kan je altijd aan de schaduwzijde van de vallende hagelstenen, achter een gebouw, proberen stil te staan.

Bescherm je auto met een hoes

Je hoeft het lot van je auto niet altijd aan parkeer-omstandigheden af te laten hangen, want er zijn ook andere bescherm-maatregelen. Zo helpt een normale autohoes al een beetje, maar voor de echt flinke hagelstenen ook een speciale hagelhoes kopen. Deze kunnen heel duur zijn, maar ze verkopen ook soms voor een schijntje. Kijk alsjeblieft in die laatste categorie wel eerst voor aankoop wat de reviews van andere klanten zijn.

Heb je nou geen hoes, maar bescherm je je bolide wel liever tegen het hagelstenen-geweld? Dan kan je altijd creatief worden! Bedek de auto met iets wat beschermend genoeg is. Denk hierbij aan Matrassen, luchtbedden, kleren, kussens. Bijna alles kan, want een hagelschade repareren of een stijgende verzekeringspremie is meestal duurder dan wat oude luchtbedjes. Wat je ook op het dak legt, zet het in ieder geval wel goed vast.