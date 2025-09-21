Deel dit: Share App Mail Tweet

Zin in een roadtrip? Dit zijn de mooiste routes door Europa

Na dertig jaar verdwijnt de Honda Civic Type R uit Europa. Honda wil de rouwende fans troosten en op een bijzondere manier afscheid nemen van de iconische hot hatch. Dat doet het merk door autoliefhebbers kennis te laten maken met de mooiste roadtrip-routes van Europa.

Een mooie manier om afscheid te nemen van een icoon is door te scheuren over kronkelige bergwegen of rustig langs de kust te rijden met het raampje open, zo denkt Honda. Het merk neemt afscheid van de geliefde Civic Type R, met een interactieve kaart die meer dan 120 van Europa’s mooiste autoroutes in 25 landen laat zien.

De mooiste roadtrip-routes door Europa

De kaart, ‘Honda Dream Drives‘, is samengesteld door autoliefhebbers, rijexperts en Civic Type R-eigenaren. De gids geeft je de keuze uit binnenlandse wegen, bergpassen of routes langs de kust. Er staan bekende trajecten op die bij menig autoliefhebber op de bucketlist staan. Denk aan de Transfăgărășan Highway, de negentig kilometer lange route door Roemeense bergen, of de Stelvio Pass in de Italiaanse Alpen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het bijzondere aan de interactieve kaart is dat er ook minder bekende routes op staan. Dankzij de lokale hot hatch-liefhebbers ontdek je nieuwe wegen, die bijvoorbeeld door Estland of Hongarije lopen. Zelfs in Nederland is er een route beschikbaar. Honda benadrukt dat deze unieke kaart de perfecte manier is om afscheid te nemen van de Civic Type R in Europa, omdat de auto volgens hen pas echt tot leven komt wanneer je hem voor je plezier rijdt.

Ook zonder Honda Civic Type R op pad

Autoliefhebbers houden natuurlijk van, je raadt het al, autorijden. De Dream Drives-kaart is dan ook vrij toegankelijk: je hoeft geen Civic te bezitten om routes te bekijken of te rijden. Zo kan iedere liefhebber genieten van een mooie rit in de natuur. Via deze site of de app kun je zoeken naar een specifieke weg, of inspiratie op doen voor een motor- of autorit op basis van land, type route, afstand of duur. Daarnaast is er de Drive Now-knop, die meteen doorlinkt naar Google Maps.

Of je nu met de bekende Honda Civic Type R de routes verkent, of een roadtrip maakt met een andere auto of motor, er gaat niets boven het ontdekken van nieuwe routes en het beleven van puur rijplezier.