Ziet controversiële Hyundai er beter uit na deze ingrijpende facelift?

De Hyundai Ioniq 6 is een elektrische auto die met zijn looks het nodige stof deed opwaaien. Het uiterlijk is recent bijgewerkt en het resultaat komen we tegen op de IAA in München. Weet de druppelvormige EV nu meer harten voor zich te winnen?

De Ioniq 6 heeft een atypische vorm. Niet iedereen is gecharmeerd van de aerodynamische lijnen, maar stoer is het wel dat Hyundai zo ver is gegaan in de windtunneloptimalisatie.

Hyundai Ioniq 6 smoelt beter na facelift

Die functionele vormgeving is vrijwel onveranderd. Hyundai houdt vast aan het druppelvormige design dat zo efficiënt mogelijk door de lucht snijdt. Logisch, het is immers slechts een facelift. Bij een dergelijk opfrisbeurtje zijn over het algemeen vooral bumpers en lichtunits aan verandering onderhevig.

Hyundai Ioniq 6 N met N Line-pakket. (Afbeelding: Hyundai) Hyundai Ioniq 6 N met N Line-pakket. (Afbeelding: Hyundai)

Dat is hier ook het geval. De Ioniq 6 heeft nu zeer smalle lampen. Althans, zo lijkt het. Het is enkel de dagrijverlichting die je duidelijk ziet. De daadwerkelijke lichtunits zitten bij dit N Line-model verscholen in het gigantische, zwarte bumperpaneel. Wie voor een N Line kiest (let op, dat is niet een volwaardig N-model), kan tevens rekenen op agressievere bumpers.

Naar onze bescheiden mening is de Hyundai Ioniq 6 erop vooruit gegaan. Toch zal-ie zijn populairdere broertje, de Ioniq 5, vermoedelijk niet overstijgen. Het retrodesign en de grotere ruimte aan boord van de 5 lijkt men belangrijker te vinden dan een ultra-efficiënte vormgeving. Dat blijkt wel als je de verkoopstatistieken erbij pakt. In Nederland rijden iets minder dan 2.000 exemplaren van de Ioniq 6 rond, tegenover meer dan 8.000 Ioniq 5’s.