Zes jaar bouwen bespaart jou nu zeven minuten reistijd

Na zes jaar bouwen is de A16 Rotterdam op 6 oktober 2025 opengegaan voor verkeer richting Dordrecht en Breda. De 11 kilometer lange verbinding tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16 bij het Terbregseplein moet de doorstroming rond Rotterdam-Noord flink verbeteren. Het tweede deel, naar Delft en Den Haag, volgt op 27 oktober.

Twee grote knelpunten worden met de nieuwe A16 ontlast: de A13 bij Overschie en de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein. Dat scheelt niet alleen stress voor het individu, maar is ook goed voor het milieu, omdat de betere doorstroming brandstof bespaart. Google Maps geeft aan dat je vanuit Delft via de A16 zeven minuten sneller bij Breda bent, dan wanneer je een andere route zou nemen.

Nieuwe A16

De A16 Rotterdam is ontworpen om het verkeer vloeiend langs de stad te leiden en sluipverkeer tegen te gaan. De snelweg telt 2×2 rijstroken, met een maximumsnelheid van 100 km/h. Onderweg passeert het verkeer de 2,2 kilometer lange Rottemerentunnel, die onder het Lage Bergse Bos en de rivier de Rotte doorloopt. Het nieuwe tracé vormt nu een directe schakel tussen Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Breda en België.

Om tijdens het bouwproces de hinder voor automobilisten te beperken, is een fly-over bij het Terbregseplein in delen gebouwd en met een snelheid van 2,5 meter per uur op zijn plaats geschoven, terwijl het verkeer op de bestaande A16 en A20 bleef doorrijden. Zo bleef de regio Rotterdam bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

Duurzaam Rotterdam

Volgens Rijkswaterstaat is de nieuwe snelweg bovendien de eerste energieneutrale snelweg-met-tunnel ter wereld. Drie velden zonnepanelen wekken genoeg stroom op voor alle installaties in en rond de Rottemerentunnel, zoals verlichting en matrixborden. Ook zijn oude materialen (zoals verkeersborden en vangrails) hergebruikt en is er gewerkt met elektrische machines.