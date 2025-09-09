Deel dit: Share App Mail Tweet

Zelfs petrolheads zullen deze elektrische auto leuk vinden

Autovisie is aanwezig op de IAA in München. Daar treffen we ook de Hyundai Ioniq 6 N. Dit kan zomaar de leukste elektrische auto ooit worden.

De Hyundai Ioniq 5 N, die de nieuwe Ioniq 6 N voorging, wist bij zijn introductie vriend en vijand te verrassen. Vijand? Jazeker, er zijn talloze autofanaten die EV’s bij voorbaat afschrijven. Emotieloos, klinkt de kritiek dan vaak. Maar de 5 N bleek wel degelijk een échte stuurmansauto te zijn die je bij het rijden betrekt. Hij scoorde vorig zelfs een podiumplek bij de Autovisie Supertest.

Elektrische auto’s kunnen wel degelijk leuk zijn

Dit jaar hield Autovisie voor het eerst ook een EV Supertest. Daarbij zal de 5 N dan wel gewonnen hebben, niet waar? Fout. Voor de EV Supertest gold een maximale prijs, die de 74.000 euro kostende 5 N oversteeg die grens en dus mocht hij niet meedoen. Welke kandidaten streden dan wel om de titel van beste stuurmans-EV van 2025? Dat zie je in de video hieronder.

Hyundai Ioniq 6

Terug naar de Hyundai Ioniq 6 N. De Koreanen hebben besloten om na de Ioniq 5 ook de 6 een N-transformatie te geven. Denk niet dat dit beperkt blijft tot iets sportievere bumpertjes en licht opgeschroefd vermogen. Nee, zo’n N-uitvoering is tamelijk extreem.

Twee sterke elektromotoren verdelen tot wel 650 pk over de voor- en achterwielen. Goed voor een 0 tot 100-tijd van slechts 3,2 seconden en een topsnelheid van 257 km/h. Om niet te veel range in te leveren, propt Hyundai in de N-variant van de Ioniq 6 een grotere 84 kWh-accu.

Gesimuleerde versnellingen

Om met al dit vermogen overweg te kunnen, zijn ook de remmen en het onderstel aangepast. Toch is het opmerkelijkste aan de N het gebruik van gesimuleerde versnellingen. Klinkt nep en kinderachtig, maar werkt verrassend goed. Autovisie-testredacteur laat in onderstaande rijtest met de Hyundai Ioniq 5 N zien hoe dat werkt. De komende Hyundai Ioniq 6 N kan zodoende best eens de leukste elektrische auto ooit worden.