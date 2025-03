Deel dit: Share App Mail Tweet

Honderden zelfrijdende auto’s op de bon geslingerd, dit is de reden

In de Amerikaanse stad San Francisco vind je al jaren zelfrijdende auto’s, maar die zijn nog allesbehalve perfect. Ze hebben honderden boetes gekregen.

Waymo heeft in de stad ongeveer 300 auto’s rijden die 24 uur per dag operationeel zijn. Ze worden ingezet als taxi.

Zelfrijdende auto’s kregen steeds dezelfde boete

De zelfrijdende auto’s hebben in 2024 veel boetes gekregen. Waymo, een dochteronderneming van Alphabet, registreerde 589 boetes goed voor een bedrag van meer dan 65.000 dollar. De reden? Foutparkeren.

Waymo gaat daarom de software van de taxi’s aanpassen. Momenteel houden de auto’s met name rekening met de veiligste en voor de doorstroming gunstigste parkeerplaats. Borden die aangeven dat je ergens niet mag parkeren, worden nog niet begrepen door de autonome auto’s.

Overigens zijn de zelfrijdende auto’s niet de enige. In San Francisco werden in 2024 bijna 1,2 miljoen parkeerboetes uitgeschreven. Dat is krankzinnig veel in verhouding tot het aantal inwoners, iets meer dan 800.000 (2023). In Nederland worden jaarlijks zo’n 190.000 parkeerboetes uitgeschreven.