Te koop: zeldzame Nissan Skyline GT-R met pas 362 kilometer op de teller

Zo’n 22 jaar oud, maar nog nieuw uit de doos. Bij een Japanse auto-exporteur is een héél bijzondere Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür opgedoken, met ook nog eens een onwaarschijnlijk lage kilometerstand. De occasion staat nu te koop voor een krankzinnige prijs.

Prijzen van ‘gewone’ GT-R’s (en dan met name van de R34-generatie) zijn de laatste jaren al de pan uitgerezen. Maar dit is geen gewone GT-R, dit is een V-Spec II Nür-uitvoering.

Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür

De V-Spec II Nür-uitvoering werd in 2002 geïntroduceerd. Nissan gebruikte hiervoor de al bestaande V-Spec II-uitvoering, die zich met onder meer grotere remmen, een stugger onderstel en koolstofvezel motorkap onderscheidt van standaard GT-R’s.

Maar de Nür-varianten gaan verder dan dat. De befaamde RB26DETT-motor, een 2,6-liter zes-in-lijn met twee turbo’s, werd uitgerust met sterkere zuigers en drijfstangen. Ook werd de cilinderkop verstevigd en kreeg hij onder meer de oliepomp, de waterpomp en het uitlaatspruitstuk van het N1-homologatiemodel.

Daarnaast is de V-Spec II Nür voorzien van grotere turbo’s. Dankzij nieuwe schoepenraden van staal in plaats van keramiek (aan de inlaatzijde) zijn de turbo’s betrouwbaarder en kunnen ze meer boost aan.

280 pk, geloof je het zelf?

Het opgegeven vermogen lag nog altijd keurig op 280 pk, zoals de gentleman’s agreement tussen Japanse autofabrikanten voorschreef. In werkelijkheid leverde de Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür veel meer vermogen.

Naast de V-Spec Nür bestaat ook een nog exclusievere M-Spec Nür. Mocht je de link nog niet hebben gelegd: Nür verwijst naar de beroemde Nürburgring. De Nür-uitvoeringen zijn te herkennen aan een snelheidsmeter die tot 300 km/h loopt en een goudkleurige kleppendeksel.

Over kleuren gesproken, deze V-Spec II Nür is ook goed te herkennen aan zijn exclusieve lakkleur genaamd Millennium Jade.

Prijs van de zeldzame occasion

Het is een prachtexemplaar met gek genoeg pas 362 kilometer op de teller. De sportstoelen zijn zelfs nog voorzien van een laag plastic. Daarmee is het een tijdscapsule die je linea recta terugbrengt naar de gloriedagen van de Japanse auto-industrie.

(Afbeelding: JDM Expo) (Afbeelding: JDM Expo)

Wij zijn dol op de Nissan Skyline. Er staat niet voor niets een R33 in de Autovisie-garage. Helaas is deze beeldige Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür, waarvan er slechts 718 zijn gebouwd, enkel weggelegd voor verzamelaars met héél diepe zakken. De verkopende partij, JDM Expo, vraagt namelijk maar liefst 485.000 dollar voor de occasion. Omgerekend komt dat neer op een kleine 467.000 euro. Oef!