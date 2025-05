Deel dit: Share App Mail Tweet

Zeg spoiler, waar ga je met die BMW M2 CS naartoe?

Zie je nog wel wat in de achteruitkijkspiegel van de BMW M2 CS, vragen we ons af. Want zó, wat heeft BMW een lel van ducktail achter op de extremere versie van de M2 gemonteerd!

Maar we hebben jullie de BMW M2 CS twee dagen geleden toch al laten zien? Ja, dat klopt, maar nu zijn de specificaties van het model bekend. BMW deed irritant en onthulde op maandag alleen het design van de auto. Zucht!

Nieuwe BMW M2 CS met 50 pk meer

Hoe dan ook, de M2 CS is een flinke stap omhoog in vergelijking met de M2. Ze hebben dezelfde 3,0-liter zes-in-lijn turbomotor aan boord, die in de M2 480 pk en 600 Nm levert en in de M2 CS maar liefst 530 pk en 650 Nm.

Lichter door gebruik koolstofvezel

De M2 CS is achterwielaangedreven en heeft een achttraps transmissie met dubbele koppeling. Een handbak is niet leverbaar.

Ten opzichte van de M2 is hij 50 kilo lichter, wat onder meer komt doordat het dak, de achterklep en de spiegelbehuizingen van met kunststof versterkt koolstofvezel zijn gemaakt.

Topsnelheid standaard op 302 km/h

De topsnelheid van de reguliere M2 is begrensd op 250 km/h en ook de M2 CS mag niet onbeperkt door. Al grijpt zijn elektronica pas bij 302 km/h in. Hij doet bovendien 0,2 seconde minder lang over de sprint naar 100 km/h, die dus voor het eerst onder de 4,0 seconden uitkomt: nu 3,8 seconden.

Optioneel met keramische remmen

Maar de BMW M2 CS is natuurlijk niet alleen maar lichter en krachtiger. Er is ook gesleuteld aan het onderstel, dat met 8 millimeter is verlaagd, en de remmen.

Optioneel is de M2 CS – die vóór op 19-inch en achter op 20-inch wielen staat – leverbaar met koolstofkeramische remschijven.

BMW M2 CS is buitengewoon duur

Opvallend is de prijs van de M2 CS: 166.700 euro. Daarmee is de auto niet alleen 36.000 euro duurder dan de M2, maar kost-ie zelfs meer dan de M3 Competition (149.577 euro) en de M5, die profiteert van zijn plug-in hybride-aandrijflijn en ‘slechts’ 143.811 euro kost.