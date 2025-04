Deel dit: Share App Mail Tweet

Zeekr wordt alweer afgetroefd: Huawei heeft nóg snellere snellader

Eerst was het BYD, toen was het Zeekr en nu komt Huawei met een supersnelle snellader. En natuurlijk is die nóg sneller dan de rest.

Eerder schreven dat BYD werkt aan een 1.000 volt-boordnet en een 1.000 kWh-laadpaal. De Chinese gigant werd al snel overtroffen door Zeekr met een 1,2 MW-lader. Nu mengt Huawei zich ook in de snellaadoorlog. Zij laten het opperhoofd van alle laadpalen zien. Althans, voor vandaag.

Huawei komt met nog snellere snellader

De ontwikkelingen en nieuws rondom elektrische auto’s gaat zo snel dat het amper bij te houden is. Sterker nog, de auto’s kunnen de laadpalen zelfs niet bijhouden. Huawei laat nu namelijk een snellader zien die tot wel 1,5 MW levert. Er is geen auto op de wereld die met zo’n snelheid opgeladen kan worden.

Met deze snelheid troeft het BYD en Zeekr af. Tenminste, als de laders allemaal echt in productie gaan. Vooralsnog worden ze enkel getoond voor de Shanghai Auto Show die 23 april begint en productie-exemplaren zullen eerst in China geïnstalleerd worden. Huawei zegt dat ze met name elektrische vrachtwagens willen bedienen met de supersnelle snellader.

Wil je op de hoogte blijven van het belangrijkste nieuws rondom snelladers? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.