Zeekr onthult ‘Chinese Rolls-Royce Cullinan’ en het is geen EV

Het staat rijendik om de Zeekr-stand op de autoshow van Shanghai. De autobouwer trekt het doek van zijn nieuwe vlaggenschip: de 9X. Het model wordt gekscherend de Chinese Rolls-Royce Cullinan genoemd.

Als ontwerper Stefan Sielaff gevraagd wordt wat hij daarvan vindt, zegt hij dat ‘de betere Cullinan’ een geschiktere naam zou zijn. Een boude uitspraak.

Zeekr 9X als Chinese Rolls-Royce

De proporties, enorme grille en D-stijl die overgaat in een vlakke achterkant maken de gelijkenis met de Rolls-Royce overduidelijk. De bijnaam ‘Chinese Cullinan’ is dan ook uiterst treffend.

Maar op welk vlak zou hij dan beter moeten zijn? Voornamelijk de technologie aan boord, zo stelt Sielaff. Wat dat behelst, is niet helemaal duidelijk. Hoe het interieur van de Zeekr 9X eruitziet, blijft voorlopig nog onbekend. Het zal dus hoogstwaarschijnlijk betrekking hebben op de aandrijflijn, waar al wel informatie over bekend is.

Eerste (recordbrekende) hybride

Tot nu toe bouwde Zeekr uitsluitend EV’s, maar daar komt met de komst van dit nieuwe vlaggenschip verandering in. In de neus ligt immers een verbrandingsmotor. Geen 6,75-liter V12, maar een 278 pk sterke 2,0-liter turbomotor. Tja, dat is toch wat minder charismatisch dan de iconische twaalfcilinder uit de Rolls-Royce Cullinan.

De turbomotor in de Zeekr 9X staat er echter niet alleen voor, maar wordt ondersteund door twee loeisterke elektromotoren. Met al dat vermogen sprint de luxe-SUV in zo’n 3 tellen naar 100 km/h, stelt Zeekr. Tweekamer-luchtvering in combinatie met actieve stabilisatorstangen moeten de koets gecontroleerd en comfortabel over het asfalt laten glijden.

Aan boord ligt een nieuw accupakket, dat door CATL speciaal voor hybridetoepassingen is ontwikkeld. Zeekr spreekt over een volledig elektrische actieradius van maar liefst 380 kilometer. Daarmee zou de 9X alle andere PHEV’s overtreffen. Uiteraard is het maar de vraag hoeveel daar in de praktijk van over blijft.

Prijs van de Zeekr 9X

Zoals je vermoedelijk al snapt, is dit model niet ontwikkeld met de Europese markt in gedachten. Vooral in thuismarkt China zal het een begeerlijke luxewagen zijn. Wat de Zeekr 9X daar zal kosten is nog onbekend, al schat de website CarNewsChina de prijs in tussen de 500.000 en één miljoen Chinese renminbi, wat zich vertaalt naar zo’n 60.000 tot 120.000 euro. Een koopje, vergeleken met de Rolls-Royce Cullinan.

Tekort aan merkidentiteit

Geely heeft verschillende jonge automerken onder zijn hoede. Die lijken geregeld met hun merkidentiteit te worstelen en missen de heritage van de gevestigde orde. Hoewel Zeekr vanaf het begin als premiummerk naar voren is geschoven, oogt deze 9X als een auto uit een nog hoger luxesegment. Maar merken die daarin opereren, zoals Bentley en Rolls-Royce, hebben niet ook nog een compacte hatchback in hun gamma, zoals Zeekr dat wel heeft met de X.