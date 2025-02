Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Tesla Model Y-concurrent biedt zeer goede EV-prestaties

7X, zo heet het derde model dat het Chinese Zeekr op de Europese markt introduceert. Wie op zoek is naar binnenruimte, is bij Zeekr aan het juiste adres.

Van Zeekr kennen we al de 001 en de X. Beide deelden nog uiterlijke kenmerken met Geely-genoot Lynk & Co. Deze Zeekr 7X heeft een eigen gezicht. Nou ja, eigen? De zwarte balk op z’n neus doet ons sterk denken aan de Ferrari 12Cilindri, maar laat dat de Italianen niet horen. Buiten dat is het een strak en modern ontwerp. Niet heel eigenzinnig, maar ook niet aanstootgevend.

Formaat Zeekr 7X vergelijkbaar met Tesla Model Y

Zowel op de voor- als achterkant treffen we een breedgetrokken ledstrip. In de achterkant lijken we een beetje Leapmotor C10 te herkennen. Net als bij die C10 het geval is, houdt ook Zeekr het productieproces enigszins simpel door niet al te veel lakkleuren aan te bieden. Zwart, wit, grijs en groen, daarmee moet je het doen. Daarbij geldt ook nog eens dat de basisuitvoering niet in het groen verkrijgbaar is.

Met een lengte van bijna 4,8 meter is de Zeekr 7X qua formaat te vergelijken met de vernieuwde Tesla Model Y. Opvallend zijn de knoppen waarmee de portieren geopend kunnen worden. Een feature waarmee het topmodel in bovenstaande video is uitgerust. De toegevoegde waarde ontgaat ons een beetje, maar Chinese klanten zijn nou eenmaal dol op dergelijke functies.

EV met megaveel binnenruimte

De Zeekr 7X blinkt uit in zijn binnenruimte. Met name als achterbankpassagier zit je prinsheerlijk. Aan hoofd- en beenruimte geen gebrek, zelfs niet voor volwassenen langer dan twee meter. Een kritiekpunt bij veel EV’s is de hoge vloer, waardoor de benen onvoldoende steun vinden op het zitvlak. Daar is in de 7X geen sprake van. Je kunt je benen immers zó ver strekken, dat ze volledig rusten op de zitting. Om het af te maken is elke 7X daarnaast uitgerust met een elektrisch kantelbare rugleuning. Genieten!

De kofferbak biedt 539 liter aan bagageruimte (volgens de VDA-meetmethode) en ook een bruikbare frunk is aanwezig. Daarnaast zijn er voldoende opbergvakken verspreid door het interieur. Mocht je nog altijd niet genoeg hebben, dan kun je nog een trailer achter de 7X hangen. De EV mag in alle uitvoeringen tot maximaal 2.000 kilogram trekken.

Hoogwaardiger interieur dan de Tesla Model Y

De Zeekr 7X zal moeten opnemen tegen de mateloos populaire Tesla Model Y. Op het gebied van interieurdesign en -afwerking overtroeft hij de minimalistische Model Y alvast. Het materiaalgebruik (textiel met kunstleer of nappaleer) is goed en de bouwkwaliteit voelt degelijk. De elektrisch verstelbare stoelen zijn verwarmd en geventileerd en wie in de topuitvoering het Comfort Pack aanvinkt, krijgt ook nog massagestoelen en de elektrische voor- en achterdeuren.

Waar in de Model Y veel functies in het grote display zijn verwerkt, heeft de 7X zowaar nog enkele fysieke knoppen. Op de middenconsole een volumescrolwieltje en een viertal knoppen. Een tikkeltje vreemd is dat een van die knoppen wordt gebruikt voor iets knulligs als het openen van het dashboardvakje. Had daar toch gewoon een fysieke hendel voor gebruikt. Werkt intuïtiever en dan had die knop voor iets praktischers als de klimaatbediening gebruikt kunnen worden.

Dat moet, net als veel andere zaken, nog wel in het grote infotainmentscherm worden bediend. Dankzij een high-tech Snapdragon-chip werkt het scherm ontzettend vlot, al is-ie misschien iets té gevoelig afgesteld. Ook als je het stuurwiel of de buitenspiegels wil verstellen, moet je die eerst in het scherm selecteren, waarna je de positie ervan met knoppen op het stuur kunt aanpassen. Dat werkt onprettig.

Pluspunten scoort-ie dan weer met zijn digitale instrumentenpaneel dat op fraaie wijze in het dashboarddesign is geïntegreerd. Een head-up display is ook verkrijgbaar. Dat alles zul je niet vinden in een Tesla Model Y.

De drie uitrustingsniveaus

Er zijn drie uitrustingsniveaus: Core, Long Range en Privilege AWD. De Core en Long Range zijn voorzien van dezelfde 421 pk sterke elektromotor op de achteras. De Privilege AWD heeft als enige ook nog een elektromotor op de vooras en levert zodoende 639 pk aan vermogen. Genoeg om in 3,8 seconden van 0 naar 100 km/h te sprinten. Deze topuitvoering komt ook als enige met adaptieve luchtvering.

Actieradius van de Zeekr 7X

De Long Range en Privilege AWD hebben een totaal verschillende accu dan de Core. Waar de Core is voorzien van een LFP-accu met 75 kWh aan capaciteit, doen de Long Range en Privilege AWD het met een 100 kWh-LFP-accu. Hier lees je hoe deze accu’s van elkaar verschillen. Dankzij zijn grotere opslagcapaciteit haalt de Long Range een WLTP-bereik van 615 kilometer. De maximale actieradius van de Core is 480 kilometer. Met de topversie kom je maximaal 543 kilometer ver.

Dankzij zijn 800 volt-boordnet kan de Zeekr 7X onwijs snel laden. Een capabele DC-lader kan de LFP-accu van de Core van 10 naar 80 procent brengen in slechts 13 minuten. De Long Range en Privilege AWD doen minstens 16 minuten over hetzelfde kunstje, al hebben die natuurlijk een grotere accu te vullen.

Prijs van de Zeekr 7X ten opzichte van de Tesla Model Y

Bij Zeekr kost de 7X-instapper (de Core) 52.990 euro, terwijl je de uitgaande Model Y vanaf zo’n 46 mille kocht. Voor 55.990 euro rijd je naar huis in een Long Range-uitvoering. Dat is 6.000 euro meer dan een Long Range RWD-versie van de uitgaande Model Y je kost. Voor de Privilege AWD betaal je net geen 63.000 euro. Zo’n 4.000 euro meer dan de Model Y Performance AWD.

Maar dan spreken we over de uitgaande Model Y. Van de nieuwe weten we vooralsnog enkel de prijs van een Launch Edition van de Long Range AWD, een variant die van de Zeekr 7X niet bestaat. De vraag is dus wat de andere uitvoeringen van de vernieuwde Model Y gaan kosten. Als die wat duurder zijn dan voorheen, is deze Zeekr 7X wellicht niet zo’n verkeerd aanbod.