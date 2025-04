Deel dit: Share App Mail Tweet

Ze smelten de kazen! Over een Mercedes CLA heen…

Mercedes doet graag artistiek. Dat hebben we vorig jaar gezien, toen het merk een G-klasse in een gewatteerde jas hees. En nu is de nieuwe Mercedes CLA aan de beurt. Een kunstenaar heeft er kennelijk kaas overheen laten smelten.

Deze opmerkelijke CLA is onderdeel van het Class of Creators-kunstproject van Mercedes. Wat het doel ervan is? Daar blijft het merk lekker vaag over. ‘Samen [met een diverse groep creatieve partners] willen we uiteenlopende communities verbinden en betrekken door hen uit te nodigen deel te nemen aan onze dialoog.’ Huh?! Welke communities? Wat voor dialoog?

Mercedes CLA ontworpen door rapper

De Class of Creators bestaat in ieder geval uit vijf personen/merken: de Zweedse interieurdesigner Gustaf Westman, de Amerikaanse modeontwerper Colm Dillane, het speelgoedmerk Hot Wheels, de videogame League of Legends en de Amerikaanse rapper Ice Spice.

Drie keer raden wie deze CLA onder handen heeft genomen. De rapper, inderdaad.

Supersnel laden en indrukwekkende range

Afijn, voor ons is de reguliere CLA natuurlijk interessanter. Zeker omdat hij de eerste compacte elektrische auto in Europa is met een 800 Volt-boordnet, waardoor hij met maximaal 320 kW kan snelladen. Ook de actieradius van de Mercedes CLA is indrukwekkend, met tot 792 kilometer.

Er zijn twee versies van de elektrische CLA: de 250+ en 350. Die eerste is achterwielaangedreven en 272 pk sterk, die tweede heeft AWD en levert een vermogen van 354 pk. Van de Mercedes CLA komen ook hybrides, die gek genoeg voorwielaandrijving hebben.

Ook Mercedes CLA Shooting Brake

Op termijn introduceert Mercedes ook een CLA Shooting Brake. Op het MMA-platform van de CLA komen bovendien nog meer modellen te staan, zoals een sportief ogende SUV met vijf zitplaatsen en de zevenzits GLB.