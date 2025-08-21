Deel dit: Share App Mail Tweet

Xpeng probeert terugroepactie te vermijden: ‘Ze spelen levens’

Xpeng probeert volgens Chinese persbureaus en onderzoek terugroepacties op een slinkse manier te vermijden. Ze hebben een terugroepactie niet gemeld, maar wel onderdelen vervangen tijdens routineonderhoud.

In China worden al langer problemen gemeld stuursysteem van de Xpeng P7+. De stuurbekrachtiging zou soms tijdens het rijden plots ermee stoppen en er zijn zelfs klanten die melden dat het stuur blokkeerde. Zie je bij jouw auto een melding openstaan van een terugroepactie? Zo kun je hem altijd gratis laten uitvoeren.

Xpeng probeer terugroepactie te vermijden

Dit is natuurlijk een gevaarlijke klacht. Toch heeft Xpeng geen terugroepactie opgezet noch erkent dat er een fout zit in het systeem van de P7+. Wel blijkt uit onderzoek van Economic Information Daily, een Chinees persbureau, dat er onderdelen aan het stuursysteem ‘stiekem’ zijn vervangen tijdens onderhoud. Xpeng lijkt dus een terugroepactie te willen vermijden.

Een klant zegt tegen het persbureau: “Xpeng speelt met ons leven.” Zij meldt dat de auto met een onverwachte stuurbeweging ineens van rijstrook wisselde.

Niet de eerste keer Het is niet de eerste keer dat Chinese persbureaus en onderzoeken problemen melden met Xpeng en terugroepacties. Inmiddels zijn er zelfs protestspandoeken bij dealer geplaatst.

Daarbij lijkt de oplossing niet te werken. Zo meldt een eigenaar dat twee weken na installatie de nieuwe onderdelen in het stuursysteem alweer kapot waren.

Geldt het ook voor Nederlandse auto’s?

Nederlandse Xpeng-rijders hoeven zich volgens de Europese tak van het bedrijf geen zorgen te maken. De P7+ wordt in ons land niet verkocht en staat tevens op een andere basis dan de P7 die wel in Nederland te koop is. Hoewel de namen op elkaar lijken, is het een andere auto. “Er zijn bij ons geen terugroepacties of problemen bekend”, laat een woordvoerder van het merk aan Autovisie weten. Mocht hier verandering in komen, dan houden we je op de hoogte middels de Autovisie Nieuwsbrief. Wist je trouwens dat dit merk de meeste terugroepacties heeft.

De Xpeng P7+, waarbij de problemen zich voordoen, is dus een andere auto dan de Xpeng P7. In onderstaande video laat Autovisie-redacteur Dries van den Elzen zien hoe de P7 rijdt.