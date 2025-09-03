Deel dit: Share App Mail Tweet

Storende weggebruiker? Met deze auto kun je er op ‘schieten’

Gehaast rij je op een eenbaansweg. Je mag 100 km/u rijden maar je voorganger denkt daar anders over. Je probeert duidelijk te maken dat hij sneller mag gaan. Echter blijft hij 80 km/u rijden en de irritatie loopt op, maar je kunt er weinig aan doen. Het Chinese merk Xpeng heeft hier een oplossing voor gevonden: in de nieuwe Xpeng P7 kun je ‘schieten’ op je medeweggebruikers.

Uiteraard zit er geen daadwerkelijk schietsysteem in de Xpeng P7; anders waren kogelvrije ruiten ook geen overbodige luxe geweest. Het Chinese autobedrijf heeft een nieuwe technologie genaamd: Road Rage Reliever, geïntroduceerd tijdens de lancering van hun nieuwste model, zo meldt De Telegraaf.

Frustratie met één knop weg

Het Road Rage Reliever-systeem wordt bediend via een knop op het stuur die je zelf in kunt stellen. Ingebouwde camera’s in de P7 identificeren het doelwit. Vervolgens kun je met een druk op de knop emoji’s naar andere auto’s ‘gooien’. Dankzij optische technologie lijkt het alsof de emoji’s op de andere auto exploderen.

De Xpeng P7 heeft een 87 inch breed reality head-up display, dat verder reikt dan het gezichtsveld van de bestuurder. Hierdoor lijkt het alsof de emoji’s, die je op de andere auto gooit, tien meter vóór de auto zweven.

Xpeng-topman He Xiapoeng noemde deze technologie tijdens de lancering in China: ‘een technologisch gestuurde uitlaatklep voor frustratie’. Op deze manier zouden bestuurders hun ongenoegen op een ‘beschaafde’ manier kunnen uiten, zonder daadwerkelijk gevaarlijk gedrag te vertonen. De doelwitauto ziet het overigens niet; het is alleen zichtbaar voor de bestuurder zelf.

Xpeng P7: Twijfels over veiligheid

De Road Rage Reliever maakt onderdeel uit van Xpeng’s ‘technology island’, een futuristisch interieur met slimme technologieën. Deze nieuwe innovaties roepen ook vragen op. Experts merken op dat dit soort agmented reality, zoals in de Xpeng P7, kunnen leiden tot fixatie en afleiding. De Chinese fabrikant benadrukt dat het aan de bestuurder is om te bepalen wanneer het veilig is om de functie te gebruiken.

Mocht je nieuwsgierig zijn naar het Road Rage–systeem van de Xpeng P7, moet je nog even wachten voordat je het kunt uitproberen. Dit model (2025) is momenteel alleen in China te koop en het is afwachten of deze variant van de elektrische sedan ook naar Nederland komt. De oudere Xpeng P7 is verkrijgbaar in Nederland, maar dan kun je je frustratie niet op andere weggebruikers richten.