Deze fraaie elektrische auto is 10.000 keer besteld in 6 minuten

Nieuwe automerken schieten als paddenstoelen uit de grond in China. Zodoende wordt er bijna op dagelijkse basis een nieuw model onthuld. Veel daarvan zijn dertien-in-een-dozijn, maar dat geldt niet voor de nieuwe Xpeng P7 (althans, niet voor de buitenkant). Het is een fraai ogende elektrische auto die in 6 minuten en 37 seconden tijd 10.000 keer is besteld.

Zoals de naam doet vermoeden is Xpeng een autobouwer van Chinese origine. In Nederland is de fabrikant ook actief. Hier levert het merk de G6 (een Tesla Model Y-concurrent), de grotere G9 en de P7. Die ging in 2020 voor het eerst in productie en kwam pas twee jaar geleden bij ons op de markt. Toch is nu al is de tweede generatie onthuld. Of ook die naar Nederland komt, is nog niet duidelijk.

Nieuwe Xpeng P7 is fraaie elektrische auto

En dit is meer dan een facelift met een gewijzigde modelnaam, zoals bij Ferrari’s nieuwe instapper het geval is. Het ontwerp van de nieuwe P7 is compleet nieuw. Met name van voren is het een aantrekkelijke auto geworden. Laag, breed en lang. Hoe lang? Meer dan vijf meter. Daarmee is-ie een stuk groter dan zijn voorganger en qua formaat vergelijkbaar met een Tesla Model S.

Onderin ligt een batterijpakket ter grootte van 74,9 kWh of 92,2 kWh. Beide accu’s bieden ultra-snellaadmogelijkheden. Volgens de fabrikant kun je in tien minuten meer dan 500 kilometer actieradius bijladen. Daarnaast bestaat de keuze uit achterwiel- of vierwielaandrijving. Dat laatste gaat altijd gepaard met de grootste accu. De instapper biedt 367 pk aan vermogen, terwijl de sterkste variant bijna 600 pk op tafel legt.

Enorme actieradius

De actieradius van de Xpeng P7 varieert afhankelijk van de gekozen uitvoering tussen de 702 en 820 kilometer. Let wel: deze waarden zijn gebaseerd op de Chinese CLTC-meetmethode. Die is vaak beduidend ambitieuzer dan de hier geldende WLTP-methode.

Binnenin tref je alles waar Chinezen over het algemeen dol op zijn: een enorm scherm (die in alle naar boven, beneden en opzij kan draaien) en veel technologische snufjes. Zo heeft-ie bijvoorbeeld een geavanceerd augmented reality head-up display, talloze high-end computerchips en een touchscreen voor de achterbankpassagiers.

10.000 orders in 6 minuten

Heel fancy. Om die reden zijn er dan ook al vele bestellingen geplaatst. 6 minuten en 37 seconden na het openen van het orderboek zouden de eerste 10.000 Xpeng P7-exemplaren al zijn gereserveerd. En dat terwijl de prijzen nog niet bekend zijn.

Daar moet bij gezegd worden dat zo’n reservering omgerekend slechts iets meer dan 11 euro kost. Het is dus maar de vraag hoeveel orders daadwerkelijk in verkopen omgezet worden. We weten immers dat Tesla maar héél weinig Cybertruck-reserveringen heeft weten te verzilveren.