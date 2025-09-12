Deel dit: Share App Mail Tweet

Xpeng komt nu toch met terugroepactie voor de P7+

Xpeng roept in China bijna 48.000 auto’s terug na verontrustende berichten over problemen met de stuurinrichting. Het gaat enkel om auto’s op de Chinese markt.

Drie weken geleden schreven we over de problemen bij Xpeng. Het merk werd ervan beticht terugroepacties op een slinkse manier te vermijden. Na veel media-aandacht kiest de fabrikant nu voor een juiste vervolgstap: een terugroepactie.

Terugroepactie Xpeng P7+

Het officiële staatpersbureau van China, Xinhua, bracht een onderzoek naar buiten over de Xpeng P7+. Nu is een terugroepactie met een omvang van 47.490 auto’s op touw gezet. Het probleem: bij sommige voertuigen kan een slecht contact in de kabelboom zorgen voor problemen met de stuurinrichting. Hierdoor is het mogelijk dat de stuurbekrachtiging ineens wegvalt.

Hoewel eerst de Xpeng P7+ niet naar Nederland zou komen, dook de auto op de IAA in München ineens op. Het model komt volgend jaar ook naar Nederland. Het stuurprobleem zal zich daarom niet meer voordoen bij Europese auto’s. Het gaat enkel om exemplaren gebouwd tussen 20 augustus 2024 en 27 april 2025. Ook in China worden terugroepacties gratis uitgevoerd.

IAA München 2025

In onderstaande video van de IAA in München kun je de Xpeng P7+ voor het eerst zien. Ook bekijken we de nieuwe P7.