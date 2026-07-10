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Xiaomi’s nieuwe SUV lijkt een normale auto, maar de N90 wordt ook een camper met 1.500 km actieradius

Xiaomi heeft de N90 laten zien, de eerste auto uit de nieuwe Sky Nomad-serie. Op het eerste gezicht lijkt het vooral een enorme SUV, maar wie beter kijkt, ziet dat Xiaomi er veel meer mee wil. De Chinezen presenteren hem niet alleen als auto, maar ook als camper.

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De techfabrikant is nog maar net begonnen met auto’s en heeft pas twee modellen rondrijden: de SU7 en de YU7. Dat er nu al een compleet nieuwe productlijn bijkomt, is opvallend. Sky Nomad moet naast die sportievere modellen komen te staan en richt zich veel meer op gezinnen, lange reizen en kamperen.

Xiaomi’s Sky Nomad N90

Zoals de naam doet vermoeden gaat het hier om meer dan een auto. In China wordt het nieuwe sublabel Pengcheng genoemd dat iets betekend als “de grote reis”. Dat past prima bij het concept van deze auto. De SUV heet dus geen YU9 zoals eerder werd gedacht.

Ook een camper

De Sky Nomad N90 is in de basis een gigantische SUV van naar verluidt 5,3 meter lang. Op de eerste tekeningen is te zien dat de voorstoelen kunnen draaien en dat er tussen de stoelen een tafeltje of zelfs een soort barretje kan worden geplaatst. Ook de tweede en derde zitrij zijn op verschillende manieren in te delen, zo is er zelfs een bed te plaatsen.

Eerder werd de N90 al gespot met een geïntegreerde daktent. Samen met de vlakke vloer, draaibare stoelen en flexibele indeling maakt dat hem bijna een camper. Of hij in Nederland ooit ook echt als camper geregistreerd kan worden, is natuurlijk nog maar de vraag.

1.500 km aan actieradius

Licht zal hij namelijk niet zijn. Volgens Chinese media krijgt Xiaomi’s Sky Nomad N90 een range-extender-aandrijflijn. Daarbij drijft de benzinemotor de wielen niet direct aan, maar werkt hij als generator om de accu bij te laden. In dit geval gaat het om een 1,5-liter viercilinder turbomotor en een accupakket van meer dan 70 kWh.

Daarmee zou de Xiaomi elektrisch 400 tot 500 kilometer kunnen rijden. Met een volle tank en volle accu wordt gesproken over een totale actieradius van meer dan 1.500 kilometer. Op papier kun je dan dus van Utrecht naar Barcelona rijden zonder te laden of te tanken. Door de aandrijflijn zal de auto ongetwijfeld onwijs zwaar zijn. Of hij daarom ook interessant is voor Europa, is nog maar de vraag. Voorlopig lijkt de SUV enkel voor China bedoeld.