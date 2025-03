Deel dit: Share App Mail Tweet

Xiaomi wil ook auto’s in Europa verkopen: dit is wanneer

Chinese techgigant Xiaomi is gelukt wat Apple niet voor elkaar kreeg: een elektrische auto op de markt brengen die een razend succes is. Na sterke verkoopcijfers in China richt het merk nu zijn blik op de rest van de wereld, waaronder Europa.

Overigens werd de Xiaomi SU7 eerder al door Autovisie in Nederland gespot. Vorig jaar augustus reed er een exemplaar over de snelweg.

Xiaomi naar Europa

Hoewel de extreme SU7 Ultra al op de Nürburgring reed, was het nog onduidelijk of en wanneer de EV naar Europa komt. Nu durft topman Lu Weibing een jaartal te noemen. Hij zegt dat Xiaomi in 2027 het model wil introduceren op andere markten.

