Xiaomi vraagt opmerkelijk patent aan: auto’s met brandstofmotor in aantocht
Chinese auto’s zijn pas echt interessant sinds de opkomst van elektrische aandrijving, maar een groot deel van de wereldmobiliteit blijft afhankelijk van een ouderwetse brandstofmotor. Xiaomi zou daarom bezig zijn met het ontwikkelen van een brandstofmotor.
Hoewel Chinese merken bekendstaan om hun elektrotechniek, produceren de grote fabrikanten natuurlijk ook brandstofmotoren. Zo werkt BYD zelfs aan een nieuwe boxer-viercilinder.
Xiaomi gaat auto’s bouwen met brandstofmotor
Xiaomi heeft tot nu toe enkel elektrische auto’s, maar bevestigt aan Chinese media dat ze werken aan auto’s met brandstofmotor. Inmiddels heeft de fabrikant patent aangevraagd voor een brandstofindicatiesysteem (brandstofmeter). Het ligt voor de hand dat de modellen van Xiaomi, als de SU7 en YU7, ook met een hybride-aandrijflijn komen. Overigens is het bedrijf noch de patentaanvraag hier specifiek over.
Daarbij zou Xiaomi ook druk bezig zijn met de uitrol van nieuwe modellen. Een grote SUV genaamd de YU9 is al gespot – en wordt waarschijnlijk ook een hybride – en van de YU7 wordt een GT-model gemaakt dat meer dan 1.000 pk moet leveren.
Xiaomi komt ook naar Europa. 2027 zou de fabrikant in ons land actief moeten zijn.
