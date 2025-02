Deel dit: Share App Mail Tweet

Wow! Zoveel verschilt premie autoverzekering per gemeente

Hoe duur je autoverzekering is, heeft met een aantal factoren te maken. Eén daarvan is je postcode. Independer deed onderzoek naar verzekeringspremies per gemeente en het verschil is schrikbarend.

In stedelijk gebied is het aantal autoinbraken hoger en er rijdt meer verkeer rond. De kans op schade is dus groter. Het is dan ook logisch dat je in een drukke stad meer kwijt bent aan je autoverzekering dan wanneer je op het platte land woont.

De 10 gemeenten met de duurste autoverzekering

Autobezitters in Den Haag zijn het duurst uit. Zij betalen gemiddeld 1.607 euro per jaar. Rotterdam en Amsterdam volgen op plek twee en drie. De rest van de top tien vind je hieronder.

Gemeente Gemiddelde jaarpremie 1. Den Haag, Zuid-Holland €1.607 2. Rotterdam, Zuid-Holland €1.579 3. Amsterdam, Noord-Holland €1.487 4. Molenlanden, Zuid-Holland €1.433 5. Schiedam, Zuid-Holland €1.399 6. Vlaardingen, Zuid-Holland €1.340 7. Putten, Gelderland €1.331 8. Utrecht, Utrecht €1.327 9. Ouder-Amstel, Noord-Holland €1.326 10. Renswoude, Utrecht €1.315 De gemiddelde jaarpremies zijn door Independer berekend op basis van de top 3 autoverzekeringen.

De 10 gemeenten met de goedkoopste autoverzekering

Het verschil met de tien goedkoopste gemeenten om je auto te verzekeren is enorm. In het Zeelandse Noord-Beveland ben je gemiddeld het miste geld kwijt. Inwoners van die gemeente betalen op jaarbasis bijna 1.000 euro minder voor hun autoverzekering dan Hagenezen.

Gemeente Gemiddelde jaarpremie 1. Noord-Beveland, Zeeland €644 2. Opsterland, Friesland €723 3. Noordenveld, Drenthe €734 4. Ameland, Friesland €746 5. Borger-Odoorn, Drenthe €768 6. Rozendaal, Gelderland €778 7. Raalte, Overijssel €799 8. Achtkarspelen, Friesland €802 9. Veere, Zeeland €805 10. Midden-Drenthe, Drenthe €805 De gemiddelde jaarpremies zijn door Independer berekend op basis van de top 3 autoverzekeringen.

Zoals je in de bovenstaande tabellen kunt zien, liggen veel van de duurste gemeenten in de Randstad terwijl je de goedkopere gemeenten in de minder dichtbevolkte provincies vindt.

De duurste en goedkoopste gemeenten per provincie

Toch zijn er ook binnen dezelfde provincies aanzienlijke premieverschillen. Hieronder de twaalf provincies, met daarbij de duurste en goedkoopste gemeenten. Zo zie je dat de kosten voor een autoverzekering ook binnen eenzelfde provincie honderden euro’s per jaar kunnen verschillen.