Deel dit: Share App Mail Tweet

Wow! Deze stijlvolle elektrische auto komt echt naar Nederland

We bekritiseren Chinese merken geregeld op hun inspiratieloze designs. Ook Xpeng maakt zich daar met modellen als de G6 schuldig aan. Dat het merk ook stijlvolle auto’s met een unieke uitstraling kan bouwen, bewijst het met de nieuwe Xpeng P7. De elektrische auto komt ook naar Nederland.

Niet iedereen zal het ontwerp van de Xpeng P7 kunnen waarderen. Dat hoort nou eenmaal bij een iets gedurfder design. Maar door zijn unieke lichtsignatuur, lange motorkap en Audi A7-achtige daklijn krijgt hij van ons zeker een duim omhoog.

Nieuwe Xpeng P7 komt ook naar Europa

De Xpeng P7 wijkt met zijn lijnenspel sterk af van de modellen die je nu al in Nederland kunt kopen. Dat zijn de recent vernieuwde G6 en G9. De vorige P7 was hier ook een tijdje leverbaar, maar zag er heel anders uit. Xpeng verruilt zijn ronde vormgeving voor een hoekige ontwerptaal.

Hoewel het een indrukwekkende verschijning is, is het de vraag of dit hier een succesnummer wordt. Het grote publiek heeft liever een crossover of SUV dan een lage, brede en vooral ontzettend lange (ruim vijf meter) slee zoals deze P7.

Toch weerhoudt dat Xpeng er niet van de nieuwe P7 op de boot naar Europa te zetten. Wat het slagschip moet kosten is nog onbekend, maar we weten wel dat deze elektrische auto (in ieder geval in China) met twee batterij-opties komt.

Elektrische auto met bijna 600 pk

Onderin de Xpeng P7 ligt een batterijpakket ter grootte van 74,9 kWh of 92,2 kWh. Beide accu’s bieden ultra-snellaadmogelijkheden. Volgens de fabrikant kun je in tien minuten meer dan 500 kilometer actieradius bijladen. Daarnaast bestaat de keuze uit achterwiel- of vierwielaandrijving. Dat laatste gaat altijd gepaard met de grootste accu. De instapper biedt 367 pk aan vermogen, terwijl de sterkste variant bijna 600 pk op tafel legt.

