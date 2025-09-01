Wordt deze Lotus wel betaalbaar in Nederland?
Lotus gaat de Emira elektrificeren. Als plug-in hybride wordt de sportwagen ongetwijfeld betaalbaarder in Nederland.
De Emira is momenteel enkel leverbaar met een 2,0-liter viercilinder of de 3,5-liter V6. Mede door de uitstoot zijn de kosten voor de sportwagen fors.
Lotus Emira prijs Nederland
In Nederland koop je een Emira met viercilinder turbomotor voor 144.300 euro. Wil je de zescilinder? Dan ben je minimaal 192.500 euro kwijt.
Lotus Emira PHEV
Als plug-in hybride is de Emira ongetwijfeld een stuk goedkoper. Hybrides hebben immers op papier een veel lagere uitstoot waardoor je minder bpm betaald. Van welke aandrijflijn de Lotus Emira gebruik gaat maken, is nog onduidelijk. Naar verluidt zal de PHEV de huidige viercilinder – afkomstig van AMG – vervangen. De PHEV komt in 2027 op de markt.
Overigens zal deze Lotus Emira de eerst PHEV van het merk worden. Hoe de Emira met viercilinder rijdt, zie je in onderstaande video. Wil je op de hoogte blijven over de nieuwste Lotus Emira? Abonneer je dan nu op de Autovisie nieuwsbrief.
Lees ook:
Ook interessant
-
Deze nieuwe Ford heeft een gigantische powerbank
-
Lynk & Co 08 brengt als PHEV vooral slechtste van twee werelden
-
Mitsubishi Outlander PHEV krijgt het moeilijker dan z’n voorganger
-
Deze autokleuren domineren Europese wegen
-
Stem op Autovisie en win een Nintendo Switch 2 t.w.v. 500 euro
-
Komt Audi opnieuw met legende? ‘Iets tussen een TT en een R8’
-
Audi verbetert Tesla en vindt richtingaanwijzer opnieuw uit
-
Geld besparen? Dit onderhoud kan ook jij gemakkelijk uitvoeren
-
Bizarre crash met lage McLaren: vast onder vangrail
-
Italiaanse uitvinding voorkomt bumperschrapen over drempels
-
Donkervoort stapt af van vijfcilinder: dit wordt de nieuwe motor
-
Gerucht over vijfcilinder in Golf ‘onzin’, wat was dit voor een motor?