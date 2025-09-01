Deel dit: Share App Mail Tweet

Wordt deze Lotus wel betaalbaar in Nederland?

Lotus gaat de Emira elektrificeren. Als plug-in hybride wordt de sportwagen ongetwijfeld betaalbaarder in Nederland.

De Emira is momenteel enkel leverbaar met een 2,0-liter viercilinder of de 3,5-liter V6. Mede door de uitstoot zijn de kosten voor de sportwagen fors.

Lotus Emira prijs Nederland

In Nederland koop je een Emira met viercilinder turbomotor voor 144.300 euro. Wil je de zescilinder? Dan ben je minimaal 192.500 euro kwijt.

Lotus Emira PHEV

Als plug-in hybride is de Emira ongetwijfeld een stuk goedkoper. Hybrides hebben immers op papier een veel lagere uitstoot waardoor je minder bpm betaald. Van welke aandrijflijn de Lotus Emira gebruik gaat maken, is nog onduidelijk. Naar verluidt zal de PHEV de huidige viercilinder – afkomstig van AMG – vervangen. De PHEV komt in 2027 op de markt.

Overigens zal deze Lotus Emira de eerst PHEV van het merk worden. Hoe de Emira met viercilinder rijdt, zie je in onderstaande video.