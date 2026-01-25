Wit-Russische ‘Bentley Boy’ vindt meest stijlvolle manier om 6,5 miljoen sigaretten te smokkelen
Sigaretten smokkelen is nog steeds een ding. Alles om maar onder de torenhoge accijnzen uit te komen. Zo vond een Wit-Russische ‘Bentley Boy’ een wel héél stijlvolle manier om sigaretten te verbergen.
De chauffeur werd in het Engelse Dover aangehouden met bijna 6,5 miljoen verborgen sigaretten in zijn vrachtwagen. Ze zaten verstopt in Bentley-onderdelen en zijn zo’n 2,7 miljoen pond (omgerekend ruim 3 miljoen euro) aan accijns waard.
Vrachtwagen met draaibaar kenteken
Opvallend is dat de Wit-Russische smokkelaar zijn vrachtwagen van een draaibare kentekenhouder had voorzien. Een beetje zoals James Bond dus, die in de film Goldfinger in een Aston Martin DB5 reed met een roterende nummerplaat.
Sloffen verstopt in Bentley-onderdelen
Volgens de rechter, die de Wit-Rus tot meer dan tweeënhalf jaar cel veroordeelde, is het niet de eerste keer dat de Britse douane illegale sigaretten in auto-onderdelen vindt. Al zijn sloffen verstopt in Bentley-componenten ongetwijfeld uitzonderlijk. En bovendien wel héél chic.
