Winterbandentest 2025: zorgwekkend veel banden scoren onvoldoende

De herfstblaadjes vallen inmiddels, dus is het geen overbodige luxe om je te oriënteren op winterbanden. Om automobilisten te helpen, heeft de ANWB een winterbandentest uitgevoerd. En het resultaat is op z’n zachtst gezegd niet best.

De ANWB koost voor de bandenmaat 225/40 R 18, omdat die vaak onder auto’s in het middensegment en de hogere klasse zijn te vinden. Tijdens de test is deels gebruikgemaakt van budgetbanden, die vaak goedkoper zijn en makkelijker online te krijgen. Van de eenendertig geteste banden scoorden er elf slecht. En dat is volgens de ANWB zorgelijk. Overigens moet je ook deze goedkope all seasonbanden mijden.

Beste uit de test

De bandentest vond plaats in Italië, Duitsland en Finland, op droog asfalt, in de regen en op sneeuw. Winterbanden moeten vooral goed scoren op rijgedrag en veiligheid, maar de ANWB keek ook naar duurzaamheid en slijtage. Van de veertien geteste budgetbanden kregen twee een ruime voldoende

Winterbanden moeten voornamelijk goed scoren op elementen van rij- en veiligheidsgedrag. Daarnaast keek de ANWB naar milieucriteria, zoals slijtage en duurzaamheid. Er werden veertien budgetbanden getest waarvan er twee ruim voldoende scoorden. Ook drie premiummerken scoorden goed.

De beste uit de test is de Goodyear UltraGrip Performance 3. Een hele mond vol, maar deze band presteert goed bij het remmen op nat wegdek en heeft een voorspelde levensduur van ruim 76.500 km. Vlak daarna komt de Michelin Pilot Alpin 5, die het uitstekend doet op droog wegdek en daarbij de kortste remweg heeft van alle banden uit de test. De goedkoopste premiumband, van het merk Hankook, gaat lang mee (72.400 km) en is de stilste en zuinigste.

(Zeer) slechte winterbanden

Elf banden werden door de ANWB als zeer slecht beoordeeld. Ze hebben onvoldoende grip, waardoor snel onder- of overstuur kan ontstaan, en soms een zeer lange remweg. Bij een noodstop op nat wegdek ontstaan grote verschillen: een auto op goede banden staat vanaf 80 km/h na ongeveer 31 meter stil, terwijl een auto op slechte banden pas na 47 meter stilstaat.

Het is verstandig voor kopers die regelmatig rijden op natte of winterse wegen om bij winterbanden extra te letten op remweg en gedrag op nat wegdek, omdat dit belangrijke veiligheidsaspecten zijn. Zo kun je controleren of jouw winterbanden nog goed zijn.

De banden die worden afgeraden lopen van de Nankang Winter Activa 4 tot de Syron Everest 2. Hieronder vind je de testresultaten van alle banden.