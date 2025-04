Deel dit: Share App Mail Tweet

Winst Volvo keldert! Merk gaat fors snijden in de kosten

In het eerste kwartaal van 2025 boekte Volvo een winst van 173 miljoen euro over. Prima, zou je zeggen, maar niet als je bedenkt dat in dezelfde periode vorig jaar onder de streep 429 miljoen euro overbleef.

Dat betekent dat de winst van Volvo in een jaar tijd met 60 procent is gedaald. De omzet ging van ruim 8,5 miljard euro in de eerste drie maanden van vorig jaar, naar 7,5 miljard euro nu, wat een daling is van zo’n 11 procent.

Volvo verkocht 6 procent minder auto’s

Volvo zegt last te hebben van nadelige wisselkoersen en een algehele onrust in de automarkt, waarmee het ongetwijfeld ook de nieuwe Amerikaanse importheffingen bedoelt. Het bedrijf verkocht wereldwijd 172.219 nieuwe auto’s in het eerste kwartaal, een daling van 6 procent.

Last van Chinese merken en dat is ironisch

“Er staat veel tegenwind”, zei de kersverse Volvo-baas Håkan Samuelsson, die bij de fabrikant al eerder de man op de hoogste positie was. Volgens hem heeft Volvo last van nieuwe spelers op de EV-markt, die hun modellen voor minder geld kunnen aanbieden.

Samuelsson houdt in het midden waar die spelers vandaan komen, maar hij bedoelt natuurlijk China. Dus is zijn opmerking licht ironisch, gezien het feit dat Volvo onderdeel is van een enorm concern, het Chinese Geely.

Er gaan ontslagen vallen bij Volvo

Samuelsson kondigde in ieder geval een reorganisatie aan, die de komende jaren 1,6 miljard euro aan besparingen moet opleveren. Er gaan dus ook ontslagen vallen, al wil Volvo nog niet zeggen hoeveel banen er precies op de tocht staan.

Fabrikant moet reageren op heffingen

De VS heeft een heffing van 25 procent voor alle geïmporteerde auto’s aangekondigd, dus wil Volvo kijken of het zijn fabriek in South Carolina kan gebruiken om daar nog meer verschillende modellen te bouwen.

Nou is de Amerikaanse president Trump natuurlijk zo wispelturig als wat, dus is het moeilijk voor niet-Amerikaanse automerken om beleid te maken op de aangekondigde tarieven. Voor hetzelfde geld trekt Trump ze weer in, zoals hij in de afgelopen maanden al meerdere keren deed met andere heffingen.