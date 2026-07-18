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Willen mensen wel een elektrische sportwagen hebben? De verwachting vs. de verkoopcijfers

Langzaam verschijnen meer en meer elektrische sportwagens op de markt. Zitten mensen daar wel op te wachten? We spreken met Andrea Simonotti, Product Manager bij Maserati met een duidelijke focus op de sportwagentak van de Italiaanse fabrikant.

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Op dit moment wordt die groep gevormd door de MCPura, GranCabrio en GranTurismo, waarbij die laatste twee ook in elektrovorm te krijgen zijn (in de video hierboven laten we zien wat de elektrische GranTurismo Folgore kan). De Grecale vormt op dit moment in zijn eentje de SUV-tak van Maserati, maar dat gaat veranderen. De Italianen komen binnenkort namelijk met twee nieuwe E-segmenters, waarvan één SUV.

Maserati GranTurismo en GranCabrio als EV

Bij een sportwagen denk je aan een luide verbrandingsmotor, zeker wanneer de beroemde drietand op de neus prijkt. Dat Maserati er enkele jaren geleden voor koos om de GranTurismo en GranCabrio ook als EV uit te brengen, was dan ook een gewaagde zet. Deze elektrische variant kreeg de toevoeging Folgore, Italiaans voor bliksem.

De fabrikant wist zelf ook wel dat het gros van zijn klanten de V6 zou prefereren boven het gezoem van een elektromotor. “We rekenden bij de GranTurismo en GranCabrio op een verhouding van 30 procent elektrisch tegenover 70 procent met brandstofmotor”, vertelt Simonotti als we hem vragen naar de verwachtingen die Maserati op voorhand had.

Elektrische sportwagen bleek niet zo populair

De praktijk bleek weerbarstiger. “We zien dat de werkelijke verhouding zo’n 15 tegenover 85 procent is.” In de ruim drie jaar die de huidige GranCabrio en GranTurismo nu op de markt zijn, zijn in Nederland volgens cijfers van de RDW slechts veertien stuks als EV verkocht; negen coupés en vijf cabrio’s.

De Maserati GranCabrio Folgore. (Afbeelding: Maserati) De Maserati GranTurismo Folgore. (Afbeelding: Maserati)

De Maserati GranCabrio Folgore. (Afbeelding: Maserati) De Maserati GranTurismo Folgore. (Afbeelding: Maserati)

Inmiddels hebben de GranTurismo en GranCabrio een facelift ondergaan. Wat zijn de verwachtingen nu? “We mikken weer op een verhouding van 30 tegenover 70 procent. Dat is ook belangrijk voor de CO2-vlootemissieregels in Europa”, legt Simonotti uit.

Is dat niet weer te optimistisch? “We weten dat de laatste maanden een aantal potentiële klanten van de elektrische GranTurismo en GranCabrio hun aankoop hebben uitgesteld, om te wachten op deze facelift. De 15/85-verhouding geeft dus wellicht een ietwat vertekend beeld”, vertelt de Product Manager. “Deze facelift is interessant, omdat hij een grotere actieradius heeft door een aantal technische en aerodynamische aanpassingen.”

Bijna 40.000 euro goedkoper

Toch verwacht Simonotti met name dankzij de veranderde positionering dat de Folgore straks beter verkoopt. In Nederland zijn de elektrische varianten van de GranTurismo en GranCabrio beide plots bijna 40.000 euro goedkoper dan voorheen. De elektrische coupé begint bij zo’n 160.000 euro en de cabriolet bij ruim 170.000 euro. Hoewel de Folgore met 762 pk nog altijd de sterkste en snelste uitvoering is, vormt hij nu juist de instapversie.