Welke is straatlegaal en welke de raceauto? Mercedes-AMG laat GT GT3 en Black Series zien

Mercedes-AMG licht een tipje van de sluier op die nog over de verwachte GT3- en Black Series-versie van de GT ligt. Maar welke is de raceauto?

De gelijkenis tussen de race- en straatversie van de meest sportieve AMG-GT is treffend. In de wereld van de sportwagens is al tijden een soort wederopstanding van de ‘homologatiespecial’ gaande, waarbij fabrikanten steeds extremer gevormde straatauto’s uitbrengen, om er zo competitief mogelijke raceversies van te mogen bouwen.

Een GT3-raceauto mag qua vorm en onderhuidse techniek namelijk maar beperkt afwijken van de straatauto waarop hij is gebaseerd. En hoewel de prestaties van alle GT3-deelnemers met elkaar in balans worden gebracht met vermogensbegrenzing en strafgewichten, zorgt een goed aerodynamisch profiel er al voor dat de auto onder zo veel mogelijk gevarieerde omstandigheden goed presteert. Reden voor onder andere Toyota om de aanstaande supercar GR GT zo doelmatig mogelijk vorm te geven en parallel aan de raceversie te ontwikkelen.

Hetzelfde heeft Mercedes-AMG de afgelopen tijd dus ook gedaan met de GT Black Series en GT3. Zijn ze in camouflage gehuld, dan is bijna niet te zien welke van de twee nou bestemd is voor de straat en welke voor het circuit.

Als vanouds

Technische details ontbreken nog, maar reken als vanouds op een vierliter biturbo-V8 voor de opvolger van de auto waarin Max Verstappen binnenkort de 24 Uur van de Nürburgring gaat rijden. Inderdaad alweer een oud model, maar dat is in de racewereld allesbehalve een nadeel. Het betekent eerder dat het model volledig uitontwikkeld is en er een weelde aan data voorhanden is om de set-up te optimaliseren. Maar de huidige Mercedes AMG GT GT3 is al sinds 2016 op het circuit te vinden (toen als opvolger van de SLS AMG GT3 ‘vleugeldeur’) en kreeg in 2020 voor het laatst een uitgebreide update, dus het is tijd voor vervanging.

Zwei Extrem-Sportler, eine Basis: Mercedes-AMG kündigt neuen GT3 und Black Series an Two extreme sports cars, one platform: Mercedes-AMG announces new GT3 and Black Series (Afbeelding: Mercedes-Benz) Zwei Extrem-Sportler, eine Basis: Mercedes-AMG kündigt neuen GT3 und Black Series an Two extreme sports cars, one platform: Mercedes-AMG announces new GT3 and Black Series (Afbeelding: Mercedes-Benz) (Afbeelding: Mercedes-Benz) (Afbeelding: Mercedes-Benz)

Daartoe werd door Mercedes-Benz zelfs een nieuwe afdeling opgericht: Affalterbach Racing, dat namens de fabriek alle klantenrace-activiteiten onder z’n hoede heeft. Een tijdlijn is door het bedrijf nog niet bekendgemaakt, maar na deze onthulling zou het ons niet verbazen als beide versies voor 2027 op de kalender staan. Maar… welke is nou de raceauto?