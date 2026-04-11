Welke is straatlegaal en welke de raceauto? Mercedes-AMG laat GT GT3 en Black Series zien
Mercedes-AMG licht een tipje van de sluier op die nog over de verwachte GT3- en Black Series-versie van de GT ligt. Maar welke is de raceauto?
De gelijkenis tussen de race- en straatversie van de meest sportieve AMG-GT is treffend. In de wereld van de sportwagens is al tijden een soort wederopstanding van de ‘homologatiespecial’ gaande, waarbij fabrikanten steeds extremer gevormde straatauto’s uitbrengen, om er zo competitief mogelijke raceversies van te mogen bouwen.
Een GT3-raceauto mag qua vorm en onderhuidse techniek namelijk maar beperkt afwijken van de straatauto waarop hij is gebaseerd. En hoewel de prestaties van alle GT3-deelnemers met elkaar in balans worden gebracht met vermogensbegrenzing en strafgewichten, zorgt een goed aerodynamisch profiel er al voor dat de auto onder zo veel mogelijk gevarieerde omstandigheden goed presteert. Reden voor onder andere Toyota om de aanstaande supercar GR GT zo doelmatig mogelijk vorm te geven en parallel aan de raceversie te ontwikkelen.
Een kijkje achter de schermen bij de F1 Academy: 20-jarige Esmee rijdt in topklasse voor vrouwen
Hetzelfde heeft Mercedes-AMG de afgelopen tijd dus ook gedaan met de GT Black Series en GT3. Zijn ze in camouflage gehuld, dan is bijna niet te zien welke van de twee nou bestemd is voor de straat en welke voor het circuit.
Als vanouds
Technische details ontbreken nog, maar reken als vanouds op een vierliter biturbo-V8 voor de opvolger van de auto waarin Max Verstappen binnenkort de 24 Uur van de Nürburgring gaat rijden. Inderdaad alweer een oud model, maar dat is in de racewereld allesbehalve een nadeel. Het betekent eerder dat het model volledig uitontwikkeld is en er een weelde aan data voorhanden is om de set-up te optimaliseren. Maar de huidige Mercedes AMG GT GT3 is al sinds 2016 op het circuit te vinden (toen als opvolger van de SLS AMG GT3 ‘vleugeldeur’) en kreeg in 2020 voor het laatst een uitgebreide update, dus het is tijd voor vervanging.
Daartoe werd door Mercedes-Benz zelfs een nieuwe afdeling opgericht: Affalterbach Racing, dat namens de fabriek alle klantenrace-activiteiten onder z’n hoede heeft. Een tijdlijn is door het bedrijf nog niet bekendgemaakt, maar na deze onthulling zou het ons niet verbazen als beide versies voor 2027 op de kalender staan. Maar… welke is nou de raceauto?
Lees ook:
- De motor van deze auto moet iedere 50.000 km gereviseerd worden | Sjoerds Weetjes 491
- AMG-CEO geeft toe dat viercilinder in Mercedes C 63 een misser was: “Ze worden uit productie genomen”
- Deze zeldzame Mercedes-AMG zit bomvol bijzondere details zoals een F1-halo | Sjoerds Weetjes 483
- Deze 3 occasions zijn verrassend goede offroaders en verbazen Defender-rijders
Ook interessant
-
Betaalbaar racen: dit is de BMW M125i van Nederlandse constructeur DayVtec
-
Man vlucht van Nederlandse politie in Volkswagen Up-deelauto
-
Britse overheid pompt ruim 400 miljoen euro in batterijfabriek: genoeg accu’s voor 100.000 Jaguars en Land Rovers per jaar
-
Dallara MPS is krankzinnige straatlegale raceauto: het enige exemplaar kan nu van jou zijn
-
Nieuwe Skoda-uitvinding voorkomt ongelukken: fietsbel werkt zelfs door koptelefoons heen
-
Duik in de prijslijst: dit kost de Kia EV2 in Nederland
-
Deze Mercedes is wederom voorbestemd om de bestverkochte auto in z’n soort te worden
-
Duurtest Leapmotor B10: waarom het in de nacht een veel fijnere auto is
-
BYD gaat samenwerking aan met KFC: waarom jij in 9 minuten een hele bucket leeg moet eten
-
Deze auto is Occasion van het Jaar 2026
-
Russisch automerk keert terug met nieuwe modellen: dit zijn de Volga C50 en K50
-
Beyond rebel? Nee, joh! De nieuwe, elektrische Cupra Raval is zo gewoon als een bruine boon