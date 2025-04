Deel dit: Share App Mail Tweet

Wegenbelasting op basis van oppervlak, niet gewicht, moet EV’s helpen

De wegenbelasting wordt berekend op basis van gewicht en dat is nadelig voor elektrische auto’s, die over het algemeen een stuk zwaarder zijn dan hun brandstofbroeders. Het kabinet is daarom van plan om een nieuwe rekenmethode te introduceren, waarbij het oppervlak van een auto de hoofdrol speelt.

Hoeveel motorrijtuigenbelasting je voor een auto betaalt, wordt bepaald op basis van de gewichtsklasse, de brandstofsoort, de provincie waarin de berijder woont en (nu nog) de CO2-uitstoot. Nu voor EV’s ook wegenbelasting betaald moet gaan worden, is dat geen fijne berekening meer.

Elektrische auto’s gestraft met hoge wegenbelasting

Een batterij van een elektrische auto voegt altijd een paar honderd kilo toe aan het gewicht. Zo kan het dat een Peugeot e-208 met 54 kWh-batterij 1.430 kilo weegt en een Peugeot 208 1.2 PureTech 75 maar 1.008 kilo.

Als we de wegenbelasting zo blijven berekenen als nu, zou de e-208 enorm gestraft worden, terwijl de 208 1.2 PureTech 75 een enorm voordeel heeft. En dat wil de overheid nu juist niet. We moeten immers uiteindelijk toe naar een volledig elektrisch wagenpark, zo is het doel.

Momenteel mrb-korting voor elektrische auto’s

Momenteel krijgen EV’s nog een mrb-korting van 75 procent, maar volgend jaar gaat die al naar 25 procent, dus gaat het hogere gewicht al meer een rol spelen. Moeten elektrische auto’s een korting blijven behouden, of moet er een hele nieuwe rekenmethode komen?

Van gewicht naar het aantal vierkante meters

De Telegraaf heeft een deel van het nieuwe klimaatplan in handen gekregen en daarin staat het voorstel om niet het gewicht van een auto leidend te laten zijn voor de hoogte van de wegenbelasting, maar het oppervlak ervan.

Op zich is dat best een logisch stap. Door het aantal vierkante meters als leidraad te nemen, straf je EV’s niet voor hun gewicht, maar belast je wel mensen die in grote auto’s rijden. De rekenmethode stimuleert dus om kleiner te gaan rijden, wat over het algemeen ook zuiniger is.