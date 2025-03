Deel dit: Share App Mail Tweet

Wegenbelasting hybrides omhoog: wordt zelfs diesel aantrekkelijk?

Volgend jaar is er geen belastingkorting meer voor hybrides. Ook voor auto’s met een accupakket en verbrandingsmotor moet het volle pond wegenbelasting betaald worden. Wordt diesel en benzine hierdoor aantrekkelijker?

Als voorbeeld nemen we een BMW 3-serie. Waarom? Simpelweg omdat die auto met diesel, benzine en PHEV-aandrijflijnen te krijgen is.

Bpm heeft grote invloed op aankoopprijs

Voordat we de berekening van de wegenbelasting starten, is het belangrijk om te weten dat bpm volgend jaar nog wel bepaald wordt aan de hand van uitstoot. Nieuwe diesels en benzineauto’s zijn dus doorgaans duurder dan plug-in hybrides. Zo kost een BMW 330i XDrive sedan minimaal 70.885,10 euro en een 330e xDrive sedan minimaal 59.743,10 euro.

Wegenbelasting benzine, diesel en plug-in hybride

Dat scheelt veel geld, maar hoe zit dat met de wegenbelasting? Deze wordt berekend aan de hand van het gewicht van de auto. Plug-in hybrides zijn zwaarder doordat er een accupakket in ligt en dus betaal je meer wegenbelasting voor de PHEV. Voor het voorbeeld nemen we de provincie Noord-Holland.

De PHEV-BMW weegt 1.860 kg. Dit betekent dat je 347 euro aan wegenbelasting per kwartaal kwijt bent. De 330i weegt met 1.570 kg fors minder. Per kwartaal moet daar 269 euro voor betaald worden. Dieselen kan bij BMW ook nog de 330d xDrive. Dit is een mild-hybride met een 3,0-liter zes-in-lijn. Deze weegt 1.735 kg en kost per kwartaal 572 euro. De 320d xDrive, met viercilinder, kost per kwartaal 530 euro.

Model Brandstof Gewicht (kg) Wegenbelasting per kwartaal (€) Jaarlijkse wegenbelasting (€) BMW 330e xDrive (PHEV) Plug-in Hybride 1860 347 1388 BMW 330i xDrive (Benzine) Benzine 1570 269 1076 BMW 330d xDrive (Diesel, 6-cil.) Diesel 1735 572 2288 BMW 320d xDrive (Diesel, 4-cil.) Diesel 1700 530 2120

Diesel is dus nog steeds veel duurder in de wegenbelasting dan hybride of benzine rijden. Opvallend is dat de plug-in hybride zich met de aanstaande belastingregels de markt uit prijst en je dus enkel prijsvoordeel kunt hebben als je een PHEV goedkoper aankoopt en goedkope kilometers af kunt leggen door thuis te laden.

Brandstofprijzen Doordat diesels zuiniger zijn en de prijs van diesel lager ligt, kan een zelfontbrander nog steeds aantrekkelijk zijn. Prijzen per liter Euro 95-benzine – 2,108 euro

Diesel – 1,872 euro

Rijd je weinig, dan wordt een benzine al snel voordeliger dan een zwaardere hybride. In geval van de BMW bespaar je per jaar 312 euro aan wegenbelasting.