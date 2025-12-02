Deel dit: Share App Mail Tweet

Wegenbelasting camper neemt in 2026 fors toe: dit betaal je voor een buscamper, alkoof en (half)integraal

De motorrijtuigenbelasting (mrb) van campers gaat in 2026 fors omhoog. Eigenaren van een kampeerauto gaan dubbel zoveel wegenbelasting betalen. Wat betekent dit voor de kosten als je een buscamper, alkoof of (half)integraal hebt?

Als je nu een kampeerauto hebt, betaal je 25 procent van de wegenbelasting vergeleken met een normale auto. Dit stijgt naar 50 procent. Overigens zijn er manieren om na 1 januari 2026 goedkoper een camper te bezitten.

Stijging wegenbelasting

De camper krijgt dus nog 50 procent korting op de wegenbelasting vergeleken met een personenauto, maar toch betekent de verdubbeling een behoorlijke stijging. Dit komt mede doordat campers zwaar zijn en daardoor in een hoge belastingschaal vallen.

Daarbij zijn veel campers uitgerust met een zwaar belaste dieselmotor. Voor het voorbeeld nemen we dus dieselmotoren en de provincie Noord-Holland. De wegenbelasting per provincie wijkt iets af.

Meer dan 1.000 euro per jaar extra voor een camper

De lichtste variant campers zijn buscampers. De bekendste basis is de Fiat Ducato. Voor het voorbeeld nemen we een met een leeggewicht van zo’n 2.900 kg. De wegenbelasting per kwartaal bedraagt momenteel 258 euro. Dit betekent dat je in 2026 op jaarbasis 1.032 euro meer kwijt bent.

Halfintegraalcampers zijn vaak net iets zwaarder en alkoof- en integraalcampers wegen doorgaans nog iets meer. Let wel, de genoemde gewichten zijn schattingen. Het gewicht kan per camper behoorlijk verschillen. De aangegeven extra kosten voor wegenbelasting zijn dus indicatief. Overigens blijven sommige campers wegenbelastingvrij.