Wéér een! Zouden Porsche-klanten nooit moe worden van dit soort speciale edities?

Ferdinand Alexander Porsche overleed in 2012, maar zou vandaag negentig zijn geworden. Dat dunne haakje gebruikt Porsche om deze speciale editie van de 911 GT3 te verantwoorden.

Mensen die dit soort auto’s kopen, zitten goed in de slappe was, maar we vragen ons toch oprecht af: zouden ze nooit moe worden van dit soort geldklopperij? Want bij Porsche komen ze om de haverklap wéér met een speciale editie van een of ander model. Zo speciaal zijn ze dan toch niet meer?

Ferdinand Alexander Porsche

Want laten we eerlijk zijn: ook al vind je deze 911 GT3 90 F.A. Porsche prachtig, hij blijft een GT3 Touring met Exclusive- en Sonderwunsch-opties. Zowel het exterieur als het interieur van de auto is geïnspireerd op de 911 G waarmee Ferdinand in de jaren tachtig zelf reed.

Ferdinand Alexander Porsche was de zoon van Ferry Porsche en de kleinzoon van Ferdinand, de oprichter van het merk. Hij was de ontwerper van de oer-911 en de 904. Ook richtte hij in 1972 zijn eigen designstudio op, Porsche Design, dat in de decennia daarna zelfstandig bleef, maar na de eeuwwisseling door Porsche werd ingelijfd.

GT3 Touring in F.A. Green

Van de speciale GT3 worden negentig exemplaren gebouwd, waarvan één naar de zoon van Ferdinand gaat, Mark Porsche. De rest wordt aan klanten verkocht, ongetwijfeld voor veel meer dan de Touring in Nederland kost: 320.780 euro. Zijn atmosferische 4,0-liter zescilinder levert als vanouds 510 pk.

De 90 F.A. Porsche is gespoten in F.A. Green Metallic, een specifiek voor het model ontwikkelde kleur, en staat als enige GT3 Touring op Sport Classic-wielen. In de cabine is een combinatie van bruin leer en stof gebruikt. Het patroon van de stof is geïnspireerd op de jasjes die Ferdinand graag droeg en bestaat uit vijf kleuren: zwart, groen, bruin, crème en bordeauxrood.

Andere opvallende details zijn de opengewerkte multiplex pookknop van walnotenhout, de vergulde plaquette met handtekening van Ferdinand en de klok op het dashboard, die lijkt op de Chronograph I, het eerste horloge dat in de jaren zeventig is ontworpen door Porsche Design.

Inclusief horloge en reistas

Kopers van de 911 GT3 90 F.A. Porsche krijgen bovendien een exclusieve uitvoering van de Chronograph I en een weekendtas in de stijl van de auto. De productie van de negentig auto’s start in de tweede helft van 2026.