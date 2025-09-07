Deel dit: Share App Mail Tweet

We gingen toch elektrisch rijden? Waarom (plug-in) hybrides in opkomst zijn

Over tien jaar mogen er in Europa geen nieuwe auto’s met brandstofmotor meer worden verkocht. Je zou dus denken dat fabrikanten zich volledig richten op elektrische voertuigen, maar dat doen ze niet. De hybride blijft belangrijk en wint in Nederland terrein. Dit is waarom.

Het rommelt in de autowereld. Fabrikanten hebben te maken met een tegenvallende vraag, hoge ontwikkelingskosten, lage marges en een onzekere economische situatie, onder meer vanwege de Amerikaanse importheffingen, die zowat iedere week lijken te veranderen. Daarbij lopen ze tegen strenge Europese CO2-wetgeving aan. In 2035 moet de gemiddelde uitstoot van nieuwe auto’s zelfs naar nul, wat in de praktijk betekent dat merken alleen nog elektrische auto’s mogen verkopen.

Verzet tegen verbod op brandstofauto’s in 2035

Blijft die keiharde Europese eis staan? Als het aan sommige landen ligt niet. Gilberto Pichetto Fratin, de Italiaanse minister van Energie, noemt het verbod op de verkoop van brandstofauto’s “absurd” en zijn collega van Industrie, Adolfo Urso, wil volgend jaar een tussentijdse evaluatie om te kijken hoe de boel ervoor staat. Bij Fiat hebben ze bijvoorbeeld al meerdere keren de assemblagelijn van de elektrische 500e moeten stil legen, omdat er simpelweg niet genoeg vraag is vanuit de markt.

Verder naar het noorden, in Duitsland, lopen ze eveneens met scheve gezichten rond. Zo heeft Mercedes-topman Ola Källenius net vorige week een brandbrief gestuurd aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Daarin schrijven hij en Matthias Zink, directeur van de grote Duitse toeleverancier Schaeffler, dat de CO2-doelen voor 2035 niet haalbaar zijn. Ze willen een meer pragmatische aanpak en denken dat het vasthouden aan een verbod rampzalige gevolgen zal hebben.

Fabrikanten richten zich meer op hybrides

Nou stijgen de Europese verkopen van elektrische auto’s nog steeds, maar niet hard genoeg om in 2035 uit te kunnen komen op honderd procent marktaandeel. Om die reden zijn inmiddels meerdere fabrikanten teruggekomen op hun EV-beloftes. Onder meer Ford, Mercedes, Porsche, Renault en Volvo blijven langer vasthouden aan auto’s met een verbrandingsmotor dan ze een paar jaar geleden van plan waren.

“Als we het nu zonder onze brandstofmodellen zouden moeten doen, zaten we in de problemen”, zei Kai Grünitz, ontwikkelingsdirecteur van Volkswagen, eerder tegen Autovisie. “Batterijtechnologie wordt in een snel tempo beter en minder duur, maar op vooral betaalbaardere elektrische auto’s is het lastig om een gezonde marge te pakken.” Hij denkt dat Volkswagen achteraf gezien iets te enthousiast heeft ingezet op EV’s, maar wil die mening wel nuanceren. “Daarin zijn wij niet de enige geweest.”

Nederlands marktaandeel (plug-in) hybrides

Dus ligt de focus van de industrie nog steeds op elektrische aandrijving, maar wordt ook hybride- en plug-in hybridetechniek belangrijker. Dat moet ook wel, want voor 2025 zijn de CO2-eisen weer flink aangescherpt. Van alle nieuwe auto’s die een fabrikant dit jaar in Europa verkoopt, mag de gemiddelde uitstoot niet hoger zijn dan 95 g/km en zonder EV’s en (plug-in) hybrides in het leveringsprogramma is dat domweg niet haalbaar.

Dat betekent ook dat de Nederlandse registratiecijfers een beetje een vertekend beeld geven. Het marktaandeel van mild-hybrides, hybrides en plug-in hybrides is explosief gestegen van 5,9 procent in 2018 naar bijna 50 procent nu, maar dat komt puur omdat er nauwelijks nog nieuwe auto’s zonder elektrische ondersteuning leverbaar zijn. Vandaar ook dat het percentage benzineauto’s is gedaald van ruim 75 procent in 2018 naar 15,5 procent afgelopen augustus. Ze zijn er bijna niet meer.

Waarom niet massaal aan elektrische auto?

Maar wat maakt dan dat consumenten niet massaler voor elektrische voertuigen kiezen? Onzekerheid, denkt de BOVAG. De stimuleringsmaatregelen, zoals de aanschafsubsidie en lage bijtelling, zijn afgebouwd en sinds dit jaar moet er wegenbelasting voor EV’s worden betaald, maar wat nou de langjarige plannen van de overheid zijn, blijft een mysterie. “Den Haag is bezig met pleisters plakken”, zegt woordvoerder Paul de Waal. “Ook nu weer met de accijnskorting op brandstof, die in 2026 met een jaar wordt verlengd.”

Hij pleit voor duidelijkheid. “Hybrides zijn het nieuwe normaal en een uitstekende tussenoplossing op weg naar een elektrische toekomst. Maar om die toekomst te bereiken, moet de Nederlandse overheid, maar ook Europa, er harder aan trekken.” Een woordvoerder van RAI Vereniging, de brancheorganisatie van autofabrikanten en -importeurs, is het daarmee eens en wil dat er een punt op de horizon komt te staan: dáár gaan we naartoe.

Vijftig procent laadpalen in twee à drie landen

Tot die tijd bieden met name plug-in hybrides veel voordelen, meent hij. “Ze hebben een laag brandstofverbruik en inmiddels vaak zo’n grote elektrische range, dat de meeste ritten zonder tussenkomst van de verbrandingsmotor kunnen worden afgelegd. Dat scheelt in de kosten én in de uitstoot. Ook heb je met een stekkerhybride geen last van actieradiusstress, want als de batterij leeg is, rijd je gewoon op benzine verder.”

In Nederland zijn er vast maar weinig mensen die nog range anxiety voelen, aangezien ons land de hoogste laadpalendichtheid van Europa heeft, maar in andere landen ligt dat anders. “Vijftig procent van alle Europese laadpalen staat in twee, hooguit drie landen.”, zei Sigrid de Vries, directeur-generaal van de ACEA, de belangenorganisatie van Europese fabrikanten, eerder tegen Autovisie. “En dat geeft aan dat we de elektrische transitie nog lang niet met z’n allen kunnen maken.”