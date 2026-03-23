Waterstofauto’s op randje van afgrond, maar dit merk zet door: “Goed alternatief om uitstoot tegen te gaan”
Het wil niet echt vlotten met waterstofauto’s. Toch blijft BMW vasthouden aan waterstof als alternatief om de CO2-uitstoot te reduceren.
Eén van de problemen met waterstof is dat zowel de hoeveelheid modellen als het aantal tanklocaties nog zeer beperkt is. Mede daardoor kopen maar weinig mensen een waterstofauto. Tegelijkertijd worden geen nieuwe tankplekken gebouwd, omdát niemand waterstofauto’s koopt. Een beetje zoals het klassieke kip-of-ei-verhaal, maar dan anders.
Waterstofauto’s vooralsnog geen succes
De vraag valt zelfs zó erg tegen, dat waterstoftankstations massaal worden gesloten. Omdat waterstof niet van de grond komt, zijn in Duitsland de afgelopen twee jaar dertig waterstoftanklocaties verdwenen, zo meldde Handelsblatt begin dit jaar. Bij onze oosterburen zijn nu nog maar vijftig plekken over. Eerder sloten in de Verenigde Staten zelfs alle waterstoftankstations van Shell.
Volgens de waterstoftankstationkaart van de website H2.live zou Nederland nu nog geen 20 operationele vullocaties tellen. Daarnaast behoor je met een waterstofauto tot een zeer select gezelschap, want er rijden slechts enkele honderden waterstofauto’s rond in ons land.
BMW zet door met X5 op waterstof
Als het aan BMW ligt, gaat dat aantal groeien. De Beierse fabrikant heeft er namelijk nog vertrouwen in. Moet ook wel, want het heeft al enige tijd geleden aangekondigd met een X5 te komen die waterstoftechniek van Toyota onder de motorkap huisvest. Al in 2023 liet het een prototype zien op basis van de huidige X5, genaamd iX5 Hydrogen. Terugkrabbelen kan nu dus niet meer. De nieuwe X5 zal overigens veel sterker op deze SUV lijken.
Als we Joachim Post, een bestuurslid van BMW, mogen geloven, gelooft het merk nog altijd dat er in de toekomst een plek is voor waterstofauto’s. “We zijn ervan overtuigd dat deze technologie een extra alternatief kan zijn dat helpt bij het tegengaan van CO2-uitstoot”, zei hij tijdens de afgelopen jaarconferentie.
50.000 mensen
Tegelijkertijd stelde het merk toen dat al ruim 50.000 mensen deze nieuwe batterij-elektrische auto hebben gekocht, zonder er ooit een meter in te hebben gereden. Naar alle waarschijnlijkheid kan de waterstof-X5 alleen maar dromen van die verkoopaantallen.
