Water mengen met diesel vermindert stikstof- en fijnstofuitstoot met 60%: is dit de redding van de dieselmotor?

Diesels zijn vies, slecht voor het milieu en horen niet meer op de weg in 2025. Althans, dat is hoe er gedacht wordt over zelfontbranders. Moderne diesels zijn echter behoorlijk schoon en volgens onderzoek is er met een scheutje water nog eens meer dan 60 procent aan stikstof en fijnstof terug te dringen.

Als je nu met een flesje Bar-le-Duc onderweg bent naar je auto, stop direct. Zomaar water in de tank van jouw diesel gooien maakt de motor en andere onderdelen kapot. Zo kan een hydrolock kan voor dure reparaties zorgen.

Water met diesel mengen

Hoe kan water wel voor een lagere uitstoot van een dieselmotor zorgen? Door het goed te mengen. Omdat diesel en water geen scheikundige vrienden van elkaar zijn, is een speciaal goedje (een surfactant) nodig om de twee wel met elkaar te mixen. Op de Nigeriaanse Federal University of Technology Owerri hebben ze een surfactant met diesel en water gemengd. 5 tot 10 procent water zorgde al voor veel lagere emissies, maar er is zelfs getest met 20 en 30 procent water dat een nog grotere impact had.

Het aanlengen van diesel met water heeft twee positieve effecten. Allereerst zorgt water(damp) voor het verlagen van de verbrandingstemperatuur. Dit resulteert in minder stikstof. Daarbij zorgt de stoom ervoor dat de diesel beter mengt met de lucht. Hierdoor wordt de verbranding schoner en vollediger waardoor er minder roetvorming optreedt.

Overigens heeft niet enkel de Nigeriaanse universiteit hier onderzoek naar gedaan. Het tijdschrift Carbon Research heeft veel studies over het onderwerp gepubliceerd. Uit een groot deel van de onderzoeken bleek overigens wel dat het verbruik van de motoren iets kan toenemen afhankelijk van belasting en type motor.

Redding van dieselmotor?

Hoewel dit alles positief klinkt, is zelfs deze ontwikkeling niet voldoende om de al uitfaserende dieselmotor voor auto’s te redden. Voor andere toepassingen: landbouwmachines (met dikke twaalfcilinders), aggregaten, vrachtwagens en boten kan het een behoorlijk belangrijke ontwikkeling zijn. Over de langetermijneffecten van het diesel-watermengsel voor de motor, moet nog verder onderzoek worden gedaan.